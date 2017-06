Hepatitis C: Gefälschtes Medikament aufgetaucht

Lukrativ – eine Tablette kostet 600 Euro

Harvoni zählt derzeit zu den teuersten Arznei­mitteln in Deutsch­land. Eine einzige Tablette kostet ungefähr 600 Euro. „Solche Medikamente sind für Fälscher natürlich besonders lukrativ“, sagt Pommer. Noch sei unklar, wie sie es geschafft haben, ihr Plagiat in die legale Lieferkette einzuschleusen. „Insgesamt gelingt das außer­ordentlich selten und die EU-Fälschungs­richt­linie wird noch mehr Sicherheit bringen.“ Voraus­sicht­lich ab 2019 soll demnach jedes rezept­pflichtige Medikament eine individuelle Serien­nummer bekommen. So lässt sich die Echt­heit über­prüfen – zum Beispiel vor der Abgabe in der Apotheke. Pommer findet das „sehr wichtig mit Blick auf den Patienten­schutz“.