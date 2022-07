Test zum Selbermachen: Schalten Sie den Heizkessel aus und warten Sie, bis die Heizkörper abge­kühlt sind. Bewegen Sie die Thermostatventile einige Male hin und her und drehen Sie alle voll auf. Schalten Sie dann die (kalte) Heizung ein und stoppen Sie die Zeiten, bis sich die einzelnen Heizkörper im oberen Teil spür­bar erwärmen. Idealer­weise dauert das – zumindest bei Systemen mit zwei Rohr­leitungen – über­all ähnlich lange. Im ungüns­tigsten Fall bleiben einzelne Heizkörper dauer­haft lau, während andere kräftig Wärme abstrahlen. Die Thermo­meter am Heizkessel zeigen dann oft, dass Vor- und Rück­lauf­temperatur fast gleich sind. Vorlauf nennt man das Rohr, das vom Kessel erhitztes Wasser zu den Heizkörpern strömen lässt. Über den Rück­lauf fließt es wieder zum Kessel zurück.

So stellt der Installateur die Heiz­anlage ein

Thermostatventil: Der Profi hat den Kopf abge­baut und kann hier nun den maximalen Wasser­durch­fluss regeln. © Stiftung Warentest

Erwärmen sich die Heizkörper sehr unterschiedlich und sind Vor- und Rück­lauf­temperatur fast gleich, dann ist professionelle Beratung gefragt. Der Installateur kann das Problem oft recht einfach lösen. Dazu verstellt er die in modernen Heizkör­perventilen einge­bauten Durch­fluss­begrenzer oder die Rück­lauf­verschraubung. So lässt sich die Wasser­menge an dem einen Heizkörper drosseln, an dem anderen erhöhen. Erfahrene Installateure können das System auf diese Weise schon mit wenigen Hand­griffen deutlich verbessern: Die Heizkörper erwärmen sich gleich­mäßiger und die Rück­lauf­temperatur ist relativ gering.