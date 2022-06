Inventar retten. Bei einem Wasser­schaden sollte jeder versuchen, leichte Möbel­stücke, elektronische Geräte und weiteres Inventar an einen trockenen Ort zu bringen. Sind Elektrogeräte noch ange­schlossen, gilt es, den Stecker zu ziehen oder die Sicherung auszuschalten. Das Wasser sollte möglichst rasch abge­schöpft werden, um Schimmel oder Schäden an Bodenbelägen und Bausubstanz vorzubeugen. Zusätzlich sollten zum Lüften Fenster und Türen geöffnet werden.

Sicherungs­maßnahmen ergreifen. Wurde bei einem Einbruch ein Fenster einge­schlagen oder das Türschloss aufgebrochen, müssen Versicherte unbe­dingt dafür sorgen, dass nicht der nächste mögliche Einbrecher leichtes Spiel hat. Das heißt konkret: das Fenster mit Brettern abdichten, ein neues Türschloss einbauen oder, wenn das nicht geht, notfalls sogar einen Wach­dienst beauftragen. Ein Blick in die Bedingungen des Versicherungs­vertrags lohnt sich: Alle in unserem jüngsten Test untersuchten Tarife decken die Kosten für den Wach­dienst.

Am besten sofort. Wenn etwas passiert ist, müssen Versicherte die Angelegenheit unver­züglich dem Versicherer melden. Im Juristen­deutsch bedeutet das „ohne schuldhaftes Verzögern“ – in der Praxis: am besten sofort. Sie sollten umge­hend das Unternehmen anrufen oder eine E-Mail schi­cken. Wichtig ist das vor allem nach einem Einbruch. Schäden durch kriminelle Hand­lungen – das sind in erster Linie Einbrüche – sind auch der Polizei anzu­zeigen. Da muss es schnell gehen, denn direkt nach der Tat bestehen noch am ehesten Aussichten, Spuren der Täter zu finden, zum Beispiel weil Nach­barn etwas gesehen haben.

Das Ober­landes­gericht Celle meinte, dass ein bloßes Verzeichnis der entwendeten Gegen­stände – also ohne Wert­angaben und Belege – in der Regel nur ein bis zwei Wochen dauern darf, auch wenn man gerade beruflich voll einge­spannt ist (Az. 8 U 190/14). Sind es aber 17 Tage, darf der Versicherer seine Entschädigung um 20 Prozent kürzen, entschied das Land­gericht Hannover (Az. 8 O 312/09).

Wie viel Zeit sich Versicherte nehmen dürfen, beur­teilen Gerichte unterschiedlich. In der Praxis wird man zunächst die Wohnung in Ordnung bringen müssen, um über­haupt fest­stellen zu können, was alles beschädigt oder abhandenge­kommen ist.

5. Ausführ­liche Liste für den Versicherer binnen zwei Wochen

Keinen Vorwand für Kürzungen liefern. Da die Liste, die an den Versicherer geht, wegen der zusätzlich erforderlichen Angaben zu Wert und Kauf­zeit­punkt zeit­aufwendiger ist, darf sie ein paar Tage brauchen. Aber nach mehr als zwei Wochen kann es eng werden. Das Land­gericht Oldenburg fand drei Wochen zu lang. Nachdem ein Kunde sich so viel Zeit ließ, durfte der Hausrat­versicherer seine Zahlung um 40 Prozent kürzen (Az. 13 O 3064/09).

Listen müssen über­einstimmen. Achtung: Die Liste für den Versicherer sollte identisch sein mit der Stehl­gutliste für die Polizei, was die Zahl der Gegen­stände betrifft. Wer der Polizei Kamera, Notebook und Bargeld als gestohlen meldet, ein paar Tage später aber beim Versicherer zusätzlich noch eine entwendete Armband­uhr angibt, kann Schwierig­keiten bekommen.

Eindruck von Versicherungs­betrug vermeiden. In solchen Fällen werden die Sach­bearbeiter des Versicherers hell­hörig und unterstellen, dass die Betroffenen den Schaden aufbauschen wollen, nachdem sie den ersten Schock über­wunden haben. Schließ­lich gehört die Hausratversicherung zusammen mit der Privathaftpflicht zu den Sparten, in denen Versicherungs­betrug am häufigsten ist. Bei versuchtem Betrug darf der Versicherer seine Zahlung komplett verweigern – also auch für die Sachen, die tatsäch­lich beschädigt oder gestohlen wurden. Außerdem darf er den Vertrag kündigen. Welche Regeln in diesem Fall gelten, steht in unserem Special Kündigung durch den Versicherer.