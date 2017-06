© picture alliance / F. May Hilfe auf Knopf­druck. Unmittel­bar und angemessen muss die Hilfe des Notrufanbieters im Notfall erfolgen.

Kunden, die einen Vertrag mit einem Haus­notrufanbieter abschließen, müssen sich darauf verlassen können, dass sie im Notfall angemessene Hilfe erhalten. Geschieht das nicht, verletzt der Anbieter seine Vertrags­pflicht und kann dafür haft­bar gemacht werden, so der Bundes­gerichts­hof in einem kürzlich gefällten Urteil (Az. III ZR 92/16). Geklagt hatte ein Mann, weil sein Haus­notrufanbieter völlig falsch reagierte, als er hilf­los in seiner Wohnung lag.