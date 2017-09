In eigener Sache: Tierhalter als Interviewpartner gesucht

Ob Hundefutter, Katzenfutter oder Tierhalterhaftpflicht – unsere Artikel und Unter­suchungen zu Themen rund ums Tier finden bei unseren Lesern und Onlinenutzern viel Zuspruch. Darum wollen wir in Kürze einen Artikel zum Thema „Ihr Recht beim Tierkauf“ veröffent­lichen. Hier sind Sie gefragt: Welche Erfahrungen haben Sie beim Kauf von Hund, Katze, Pferd oder Papagei gemacht? Uns interes­siert dabei auch die Sicht von Verkäufern wie zum Beispiel Hobby­züchtern. Schreiben Sie uns an tierkauf@stiftung-warentest.de und schildern Sie uns bis zum 6. Oktober 2017 Ihre Erleb­nisse und Eindrücke. Alle Zuschriften werden selbst­verständlich vertraulich behandelt. Falls Sie bereit sind, mit Ihrem Namen und einem Foto in Finanztest zu erscheinen, geben Sie uns bitte einen entsprechenden Hinweis. Wenn Sie über die Veröffent­lichung des Artikels informiert werden wollen, bestellen Sie unseren test.de-Newsletter!