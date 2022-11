Das Handy fällt vom Tisch, das Smartphone landet in der Toilette, der Akku gibt seinen Geist auf. Jeder kennt solche Situationen – und hat schon einmal geflucht, wenn er erfahren hat, was die Reparatur des Schadens kostet. Handy­versicherungen versprechen, die Reparatur­kosten zu über­nehmen. Oft werden die Versicherungen gleich beim Handykauf mit angeboten. Die Versuchung, den Versicherungs­schutz fürs teure Mobiltelefon gleich mit zu bestellen, ist groß. Aber das sollte gut über­legt sein. Die Preis­unterschiede der Angebote sind enorm und im Klein­gedruckten der Versicherungs­policen schlummert so manche böse Über­raschung. Die Stiftung Warentest hat 19 Handy­versicherungen unter die Lupe genommen und zeigt ihre Stärken und Schwächen.

Warum sich der Vergleich von Handy­versicherungen für Sie lohnt Test­ergeb­nisse . Die Stiftung Warentest hat 19 Handy­versicherungen verglichen und nennt im Test­ergebnis den Leistungs­umfang der Produkte sowie die Stärken und Schwächen der Angebote.

Die meisten der untersuchten Angebote können auch für Tablets abge­schlossen werden.

Die meisten der untersuchten Angebote können auch für Tablets abge­schlossen werden. Preis­vergleich. Anhand von zwei Beispielen (Mittel­klasse-Handy zum Kauf­preis von 580 Euro und Oberklasse-Smartphone zum Preis von 1300 Euro) haben wir außerdem die Preise für die untersuchten Handy­versicherungen ermittelt. Zwei Versicherer bieten eine Handy­versicherung ohne Selbst­beteiligung im Schadens­fall an.

Anhand von zwei Beispielen (Mittel­klasse-Handy zum Kauf­preis von 580 Euro und Oberklasse-Smartphone zum Preis von 1300 Euro) haben wir außerdem die Preise für die untersuchten Handy­versicherungen ermittelt. Zwei Versicherer bieten eine Handy­versicherung ohne Selbst­beteiligung im Schadens­fall an. Schutz für Schäden durch eigene Unacht­samkeit . Eine Handy­versicherung über­nimmt in erster Linie die Kosten der Reparaturen, die nach Schäden durch eigene Unacht­samkeit (etwa Sturz­schäden oder Flüssig­keits­schäden) nötig sind. Wird das Handy ganz zerstört oder ist die Reparatur unwirt­schaftlich teuer (Totalschaden), stellt die Versicherung ein Ersatz­gerät oder bezahlt als Ersatz eine Geldsumme aus. Oft werden Handy­versicherungen beim Kauf eines neuen Mobiltelefons abge­schlossen. Einige Handy­versicherungen können aber auch für Handys abge­schlossen werden, deren Kauf schon länger zurück­liegt.

. Eine Handy­versicherung über­nimmt in erster Linie die Kosten der Reparaturen, die nach Schäden durch eigene Unacht­samkeit (etwa Sturz­schäden oder Flüssig­keits­schäden) nötig sind. Wird das Handy ganz zerstört oder ist die Reparatur unwirt­schaftlich teuer (Totalschaden), stellt die Versicherung ein Ersatz­gerät oder bezahlt als Ersatz eine Geldsumme aus. Oft werden Handy­versicherungen beim Kauf eines neuen Mobiltelefons abge­schlossen. Einige Handy­versicherungen können aber auch für Handys abge­schlossen werden, deren Kauf schon länger zurück­liegt. Versicherung nach Schaden abschließen? In der Regel versichern die Policen nur Schäden, die nach ihrem Abschluss entstehen. Ein Angebot im Test macht davon eine Ausnahme und versichert bereits existierende Displayschäden.

In der Regel versichern die Policen nur Schäden, die nach ihrem Abschluss entstehen. Ein Angebot im Test macht davon eine Ausnahme und versichert bereits existierende Displayschäden. Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus Finanztest 12/2022 zum Download.

Wie sinn­voll ist eine Handy­versicherung? Die Stiftung Warentest zählt die Handy­versicherung nicht zu den wichtigen Versicherungen. Eine Privathaft­pflicht­versicherung zum Beispiel ist erheblich wichtiger, weil sie Millionenschäden abdeckt, die unser Fehl­verhalten im Alltag bei anderen Menschen anrichten kann. Ist das Display kaputt, betragen die Kosten für eine Reparatur zwar schnell über hundert Euro. Und natürlich ist auch der Verlust eines Handys schmerzhaft. Aber finanziell sind diese Schäden über­schaubar. Eine Handy­versicherung ist daher eher ein Wohl­fühl­produkt der Kategorie: „Kann man abschließen, muss man aber nicht“. Das gleich gilt für eine Tabletversicherung. Wer sich eine Versicherung fürs Handy oder Tablet leisten will, sollte wissen, welche Schwächen diese Versicherungs­variante hat, damit es im Schadens­fall nicht zu Enttäuschungen kommt. Der Vergleich der Handy­versicherungen von Finanztest klärt über den Leistungs­umfang der Produkte sowie die Stärken und Schwächen der Angebote auf. Im Test erfahren Sie auch, warum die Stiftung Warentest vom Diebstahl­schutz, der bei einer Handy­versicherung oftmals dazu gebucht werden kann, eher abrät.

Ist ein Handy bereits über die Hausrat­versicherung versichert? Jein. Schäden am eigenen Eigentum, die durch eigene Unacht­samkeit entstanden sind, versichert niemand – außer der Handy­versicherung. Wird das eigene Handy aber aus der Wohnung durch einen Einbruch­diebstahl gestohlen oder etwa durch einen Wohnungs­brand zerstört, ist der Schaden durch die Hausrat­versicherung des Wohnungs­besitzers abge­deckt. Außer­halb der Wohnung ist der Raub (also Diebstahl unter Gewalt­anwendung) versichert: Entreißt also ein Dieb dem Handy­besitzer in der Fußgängerzone die Hand­tasche samt Handy, würde die Hausrat­versicherung die Wiederbeschaffungs­kosten für das Telefon auszahlen. Aber: Ein Trick­diebstahl wie etwa der Handyklau aus der Jacke im Gemenge ist recht­lich kein Raub. Daher zahlt die Hausrat­versicherung hier nicht. Tipp: Sie sind an einer guten Hausrat­versicherung interes­siert? Im Vergleich der Hausratversicherungen der Stiftung Warentest finden Sie güns­tige Angebote.

Ist ein Displayschaden über meine Privathaft­pflicht­versicherung abge­deckt? Nein, wenn Sie durch eigene Unacht­samkeit einen Schaden an Ihrem Handy verursachen, zahlt Ihre Privathaft­pflicht­versicherung nicht. Nur wenn Sie ein fremdes Handy beschädigen, wäre das ein Fall für Ihre Privathaft­pflicht. Sie würde dem Geschädigten die Reparatur­kosten ersetzen, wenn das Gerät noch reparabel ist. Ist das fremde Handy durch Sie zerstört worden, zahlt Ihre Privathaft­pflicht­versicherung dem Geschädigten den Zeit­wert des Geräts aus. Das ist der Wert, den das Handy zum Zeit­punkt des Schadens­falls noch hatte. Da der Wert von Elektrogeräten wie Smartphones nach dem Kauf recht schnell verfällt, erhalten Geschädigte in der Regel also nur noch einen Bruch­teil des Kauf­preises. Tipp: Empfehlens­werte Privathaft­pflicht­versicherungen finden Sie im Vergleich der Privathaftpflichtversicherungen der Stiftung Warentest.

Was kostet eine Handy­versicherung? Die Kosten einer Handy­versicherung hängen insbesondere von zwei Faktoren ab: dem Handyk­aufpreis und der Lauf­zeit der Versicherung. Die Preise für die untersuchten Angebote liegen zwischen 6 und 20 Prozent des Kauf­preises. Konkrete Zahlen: Ein 1 300-Euro-Smartphone für zwei Jahre zu versichern, kostet beim güns­tigsten Anbieter in unserem Test 127 Euro, beim teuersten Versicherer 312 Euro. Der Kunde kann oftmals wählen zwischen einer monatlichen und einer jähr­lichen Zahl­weise. Viele werden die monatliche Zahl­weise wählen, weil sich 5,30 Euro pro Monat besser anfühlen als zum Beispiel 127 Euro auf einen Schlag. Aber Vorsicht bei Handy­versicherungen ohne feste Lauf­zeit, die sich auto­matisch immer weiter verlängern. Hier verschleiern die geringen Monats­beiträge die Gesamt­kosten, die auf Dauer für den Versicherungs­schutz entstehen können. Beispiel: Wer die Kündigung vergisst und fünf Jahre lang monatlich 5,30 Euro zahlt, hat nach fünf Jahren insgesamt 318 Euro Versicherungs­beiträge gezahlt.

Kann ich eine Handy­versicherung nach­träglich abschließen? Grund­sätzlich nein. Ausnahme: Ein Versicherungs­produkt im Handy­versicherungs-Vergleich von Finanztest versichert sogar Displayschäden, die vor Abschluss der Versicherung entstanden sind. Das Produkt hat aber seine Tücken.

Widerruf, wenn Ihnen eine Handy­versicherung aufgeschwatzt wird Die Handy­versicherungen werden gerade in Elektrogeschäften mitunter sehr aggressiv empfohlen. Wer unter Druck abge­schlossen hat und das zu Hause bereut, kann die Police wieder loswerden. Jede Handy­versicherung kann 14 Tage lang kostenfrei widerrufen werden. Die Frist läuft erst, nachdem der Kunde alle Versicherungs­unterlagen wie etwa den Versicherungs­schein erhalten hat. Der Widerruf sollte schriftlich per Einschreiben erklärt werden. Wichtig: Der Widerruf geht nicht an die Adresse des Elektrogeschäfts (das vermittelt die Versicherung nur), sondern an die Versicherungs­gesell­schaft selbst. Die Adresse steht in den Versicherungs­unterlagen.