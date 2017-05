Handy und Smartphone: 367 Mobiltelefone im Test

Tipp: Sie suchen ein Handy, das besonders leicht zu bedienen ist? Test­ergeb­nisse finden Sie in unserem Extratest Handys für Senioren .

Mit dem Huawei P10 und dem LG G6 haben Ende Mai noch einmal zwei Luxusmodelle ihren Weg in den Produktfinder gefunden. Beide locken jeweils mit zwei Haupt­kameras auf der Rück­seite– die aber unterschiedlichen Zwecken dienen: Huawei setzt wie schon beim P9 auf eine Farb- und eine zusätzliche Schwarz­weiß-Kamera. Das LG G6 dagegen schaltet wie sein Vorgänger G5 beim Zoomen zwischen einer Stan­dard- und einer Weitwinkel-Optik um.

Im Produktfinder Smartphones finden Sie alles – vom einfachen Einsteigergerät für 100 Euro bis zum Luxus-Smartphone für mehr als 700 Euro. Ausstattungs­merkmale, aktuelle Preischarts und Produktfotos sind kostenlos. Nur für Test­ergeb­nisse müssen Sie bezahlen. Meist reichen drei Filterklicks in der Daten­bank, um das für Sie am besten geeignete Smartphone zu finden. Die Test­ergeb­nisse Ihrer individuellen Testsieger können Sie sich bequem als PDF auf dem eigenen Rechner speichern. Zusätzlich erhalten Sie nach dem Frei­schalten der Daten­bank Zugriff auf die Test-Artikel der Zeitschrift test zum Thema „Smartphones“.

Große Unterschiede in Qualität und Ausstattung

Smartphones sind heute im Schnitt längst nicht mehr so teuer wie zu Zeiten, als das iPhone praktisch das einzige Smartphone für Privat­anwender war. Zwar kosten auch die Luxusmodelle der Konkurrenz beim Markt­start gern über 600 Euro. Doch die Preise sinken schnell. So gibt es inzwischen auch Einsteiger-Smartphones, die von Anfang an für unter 200 Euro zu haben sind. Und: Der Preis ist nicht das einzige Kauf­kriterium. Viele wichtige Unterschiede zeigen sich erst im Test:

Beim Surfen. Längst nicht alle Smartphones eignen sich gut zum Surfen.

Beim Knipsen. Unsere Tests zeigen: Wirk­lich gute Kameras sind Mangelware.

Beim Hören. Manche Handys bringen schlechte Kopf­hörer mit oder haben gar mit Stör­geräuschen zu kämpfen.

Im Regen. Zu empfindlich sollte ein Alltags­gegen­stand wie das Smartphone nicht sein. Aber manche Geräte vertragen keinen Regen.