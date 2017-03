© iStockphoto / franckreporter

Ab Mitte Juni sollen die Roaming-Gebühren in der Europäischen Union wegfallen. Nun bieten die ersten Mobil­funkanbieter Tarife an, mit denen man nur inner­halb Deutsch­lands telefonieren und im Internet surfen kann. So vermeiden die Mobil­funkanbieter, künftig im EU-Ausland die gleichen Preise wie in Deutsch­land anbieten zu müssen. Das klingt zunächst einmal ärgerlich. Für Daheimbleiber tun sich dadurch aber auch neue Spar­potenziale auf.