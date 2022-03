Roaming So surfen und telefonieren Sie im Ausland

Telefonieren wie zu Hause

„Roam like at home“ heißt ein bekannter Slogan der Mobil­funkanbieter. Telefonieren, Simsen und Surfen kostet demnach im EU-Ausland grund­sätzlich genau so viel wie zu Hause. Ein Beispiel: Wer als deutscher Mobil­funk­nutzer seinen Urlaub in Spanien verbringt, zahlt für alle Telefonate in deutsche und spanische Netze so viel wie es in seinem Vertrag für Heimatgespräche vereinbart wurde. Für Gespräche ins EU-Ausland – etwa um vor dem Urlaub im Hotel vor Ort anzu­rufen – werden dagegen Extra-Gebühren fällig. Die Höchst­werte dafür wurden im Mai 2019 gedeckelt.