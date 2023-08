Handy in der Schule Was erlaubt ist – und was nicht

Kann eine Schule das Mitbringen eines Handys verbieten?

Nein. Was Schüle­rinnen und Schülern erlaubt ist und was nicht, steht im Schulgesetz des jeweiligen Bundes­landes und außerdem in der Haus­ordnung der jeweiligen Schule. Einige Schulen erlauben das Telefonieren auf dem Schulhof oder in eigens dafür einge­richteten Zonen. Bayern hat die Hand­ynut­zung im Schulgesetz geregelt – und zwar streng: Mobilfunktelefone müssen in dem Bundes­land auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet sein (Artikel 56 Absatz 5 Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen).

Mitbringen immer erlaubt, Einschalten oft nicht. Schulen können also die Han­dy­nutzung in der Schul­zeit einschränken oder verbieten. Sie können den Schülern aber nicht generell untersagen, Handys etwa im ausgeschalteten Zustand mit in die Schule zu bringen und sie nach der Schul­zeit außer­halb des Schulgeländes anzu­schalten, um mit den Eltern zu telefonieren.