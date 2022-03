Handy am Steuer Das sind die Regeln, Strafen und Urteile

Nicht erlaubt: Navi-App beim Fahren bedienen

Eindeutig verboten wäre es demnach, sich zum Beispiel während der Fahrt das Handy ans Ohr zu halten und zu telefonieren. Wenn das Handy in einer Halterung an der Wind­schutz­scheibe steckt und etwa eine Navi-App läuft, darf diese zum Beispiel nicht über das Berühren des Displays bedient werden. Denn dafür ist in der Regel mehr als nur ein „kurzer Blick“ auf das Gerät notwendig.

Das Nutzungs­verbot gilt nicht nur für externe Geräte wie Smartphones oder Navigationsgeräte, sondern auch für ins Auto einge­baute Musik-, Navigations- und sons­tige Geräte. Welche Bedienung im Einzel­fall noch erlaubt oder schon verboten ist, müssen die Gerichte klären. Erste Urteile zur neuen Rechts­lage sind inzwischen ergangen (siehe unten).

Wichtig: Selbst wenn ein bestimmter Umgang mit dem Telefon nicht gegen das Handy­verbot in Paragraf 23 Absatz 1a der Straßenverkehrsordnung verstößt (wie etwa das Verbinden des Handy­lade­kabels mit einer Power­bank bei der Fahrt), lassen Auto­fahrer während der Fahrt am besten alles sein, was ablenken kann. Denn führt die Ablenkung zu einem Unfall mit Körperschaden, drohen schärfere Sanktionen als nur ein Bußgeld: Dann muss sich der Fahrer womöglich wegen fahr­lässiger Körperverletzung oder gar Tötung verantworten.