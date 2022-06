Flüge sind zu billig. Das scheinen auch viele Flug­linien so zu sehen. Vor allem in güns­tigen Tarifen fallen immer mehr Zusatz­kosten an, zum Beispiel für die Sitz­wahl bis hin zu größerer Beinfreiheit. Auch der Hand­gepäck­koffer – üblicher­weise 55 Zenti­meter hoch – ist immer seltener im güns­tigsten Flugpreis inbegriffen und muss kosten­pflichtig hinzugebucht werden.

Nach­buchen kostet. Für fünf Flug­linien haben wir den Stand beim Hand­gepäck abge­fragt (Tabelle Handgepäck). Die in der Tabelle genannten Tarife sind die güns­tigsten der jeweiligen Flug­linien. Bei der Luft­hansa gibt es mehrere Economy-Tarife, alle mit derselben Hand­gepäck­regelung. Wer den Koffer erst später nach­bucht, zahlt mehr. So werden bei Easyjet am Flughafen fürs Hand­gepäck 29 Euro fällig, für einen Koffer größer als 56 mal 45 Zenti­meter gar 58 Euro. Auch Eurowings rät, das Gepäck bis zwei Stunden vor Abflug online hinzuzufügen, das ist laut Air­line bis zu 50 Prozent billiger als bei Buchung direkt am Flughafen.

Tipp: Buchen Sie im Zweifel gleich beim Kauf des Tickets mindestens ein Gepäck­stück mit.

Gepäck­maße. Bei Billigfliegern darf das Hand­gepäck­maß an der längsten Seite meist nur 40 Zenti­meter betragen. Das reicht gerade mal für einen größeren Laptop oder eine große Hand­tasche. Achtung: Bei Condor ist nur eine Tiefe von 10 Zenti­meter erlaubt, das entspricht einem Volumen von 12 Liter. Bei Luft­hansa gelten noch die altbekannten Maße, also ein Volumen von 50 Liter.

