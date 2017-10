Die irische Air­line Ryanair ändert zum 1. November 2017 ihre Bestimmungen für das Hand­gepäck. Flug­gäste dürfen nur noch eine kleine Tasche mit den maximalen Maßen 35 × 20 × 20 Zenti­meter mit in die Kabine nehmen. Ein zweites großes Gepäck­stück wie ein Roll­koffer – maximal 55 × 40 × 20 Zenti­meter groß und höchs­tens 10 Kilogramm schwer – ist weiterhin erlaubt. Es muss aber beim Boarding am Gate abge­geben werden und wird im Fracht­raum trans­portiert. Diese Regelung gilt nicht für Gäste, die Priority Boarding gebucht haben. Damit will die Air­line Über­lastungen der Gepäck­fächer in der Kabine vermeiden. Neu sind auch die Richt­linien für das aufzugebende Gepäck am Schalter: Für 25 statt 35 Euro kann jetzt Gepäck mit einem Gewicht von höchs­tens 20 statt 15 Kilogramm aufgegeben werden.

