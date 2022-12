Angreifer erbeuteten Kunden­daten Bereits im August ist der Pass­wort-Manager LastPass laut eigenen Angaben Opfer einer Hacker-Attacke geworden. Erst kurz vor Weih­nachten teilte das Unternehmen mit, dass die Angreifer dabei Kunden­daten wie Namen, Rechnungs­adressen, E-Mail-Adressen und Telefon­nummern erbeutet hatten. Kreditkarten­daten seien nicht betroffen gewesen. Über­dies konnten sich die Hacker Zugang zu den Pass­wort-Tresoren der LastPass-Nutzer verschaffen, wie das Unternehmen mitteilt. Dabei entwendeten die Hacker sowohl unver­schlüsselte Daten wie die Webadressen der von den Kundinnen und Kunden genutzten Online-Accounts als auch verschlüsselte Daten wie die Benutzer­namen und Pass­wörter der jeweiligen Online-Accounts.

Pass­wörter entwendet – aber in verschlüsselter Form Die Pass­wort-Tresore sind die sensibelsten Bereiche eines Pass­wort-Managers. Unver­schlüsselt enthalten die Tresore von LastPass die Webadressen aller Online­zugänge, für die Nutze­rinnen und Nutzer ein Pass­wort gespeichert haben. Diese Daten geben also Aufschluss darüber, bei welchen Diensten die Nutze­rinnen und Nutzer einen Online-Account haben – etwa Online­banken, E-Mail-Provider oder Bezahl­dienste. Die wert­vollsten Informationen in einem Pass­wort-Tresor aber sind die darin gespeicherten Benutzer­namen und Pass­wörter der jeweiligen Online-Accounts. Auch die seien unter den erbeuteten Daten – allerdings in verschlüsselter Form, informiert der LastPass-Geschäfts­führer Karim Toubba in dem Blogbeitrag. Die Benutzer­namen und Pass­wörter können nur mit dem vom Nutzer vergebenen Master-Pass­wort ausgelesen werden. Ohne das Master-Pass­wort würde es laut LastPass „Millionen von Jahren“ dauern, um durch bloßes Ausprobieren – sogenannte Brute-Force-Atta­cken – die Verschlüsselung zu knacken.

Sicherheit nur mit starkem Master-Pass­wort Ist das Master-Pass­wort ausreichend lang und komplex und wird bei keinem anderen Internet­dienst des Nutzers verwendet, sind die gestohlenen Daten auch weiterhin geschützt – voraus­gesetzt, dass LastPass die Verschlüsselungs­technik fehler­frei in seine Software einge­baut hat. Seit 2018 müssen Master-Pass­wörter in LastPass dem Anbieter zufolge mindestens 12 Zeichen lang sein. Eine hohe Sicherheit bietet das aber nur, wenn das Master-Pass­wort zugleich komplex ist. Das heißt: Auch ein langes, aber sehr einfaches Pass­wort wie „123456789101112“ ist unsicher. Tipp: Wenn Sie Zweifel an der Stärke Ihres Master-Pass­worts haben, sollten Sie es sicher­heits­halber ändern. Stellen Sie dabei sicher, dass das neue Master-Pass­wort unseren Tipps für ein sicheres Master-Passwort entspricht. Ändern Sie dann auch die Pass­wörter aller in LastPass gespeicherten Accounts. Das ist wichtig, da die mit dem bisherigen Master-Pass­wort geschützte Datei ja gestohlen wurde. Ebenfalls sinn­voll: Wenn einer Ihrer Accounts die Zwei-Faktor-Authentifizierung ermöglicht, sollten Sie diese nutzen. Dann wird beim Login neben dem Pass­wort noch ein zweiter Faktor abge­fragt – etwa ein per SMS oder per App generierter Pin-Code. Das bietet doppelten Schutz.

Vorsicht vor ungewöhnlichen E-Mails oder Chat-Nach­richten Was Kunden von LastPass jetzt wissen sollten: Mit den erbeuteten Kunden­daten könnten Kriminelle versuchen, Nutze­rinnen und Nutzer von LastPass besonders glaubhaft eine Falle zu stellen. Sie könnten beispiels­weise eine Chat-Nach­richt oder E-Mail schi­cken, sich als Kollegin, Freund oder Angehöriger ausgeben und nach Zugangs­daten fragen. Der Anbieter LastPass weist darauf hin, dass er seine Kund­schaft nie auffordern werde, ihre Daten über einen Link zu bestätigen. Tipp: Seien Sie wach­sam, falls Sie Zahlungs­aufforderungen erhalten, die Sie nicht zuordnen können, oder an unüblichen Stellen zur Eingabe eines Pass­worts aufgefordert werden. Weitere Tipps erhalten Sie in unseren Artikeln So schützen Sie sich vor Phishing und 10 Tipps für sicheres Surfen.