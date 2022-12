Haartrockner im Test Haare schön dank Föhn

Haare föhnen, stylen, frisieren: In unserem Haartrockner-Test treten 14 Föhne mit Ionen­funk­tion an. Die Preis­unterschiede sind riesig. Fünf Geräte fallen durch.

Unter den Haartrock­nern im Test der Stiftung Warentest ist auch der in Internet-Foren gefeierte Dyson Supersonic. Er kostet mehr als 400 Euro − der mit Abstand teuerste Föhn in unserem Test. Lohnt es sich wirk­lich, so viel Geld auszugeben? Oder macht auch ein güns­tigerer Föhn die Haare schön?

Die Antworten liefern unsere Testergebnisse für 14 Haartrockner. Außerdem: Was den besten Haartrockner zum Testsieger macht, woran die fünf mangelhaften Geräte gescheitert sind und worauf die Profis beim Styling schwören.

14 Haartrockner hat die Stiftung Warentest getestet, darunter Modelle von Braun, Dyson, Philips und Remington. Der güns­tigste Föhn kostet um die 30 Euro, der teuerste mehr als 400 Euro. Welche Föhne trocknen Haare besonders schnell? Welche Haartrockner sind leicht, haben lange Kabel und lassen sich bequem um den Kopf schwenken? Eine Profi-Friseurin erläutert, wie sie mehr Volumen ins Haar föhnt, wie sie Haare glättet und worauf man bei Naturlo­cken achten sollte.

Unterschiede von Föhn zu Föhn Neben Haartrock­nern von Dyson oder Remington mussten im aktuellen Haartrockner-Test auch Föhne von Panasonic, Rowenta und Babyliss zeigen, was sie können. Nicht alle sind so teuer wie der Dyson-Föhn: In der Daten­bank tummeln sich auch viele Haartrockner für weniger als 50 Euro. Unterschiede zeigen sich nicht nur beim Frisieren, sondern auch in Hand­habung und Ausstattung: Manche Föhne bringen gleich mehrere Düsen mit, andere nur wenige, einige Düsen lassen sich nicht drehen. Die Geräte sind unterschiedlich schwer, ihre Kabel unterschiedlich lang. Wer zehn Minuten oder länger zum Haaretrocknen braucht, sucht vielleicht eher nach leichten Haartrocknern. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie einen Blick auf die Tabelle werfen und alle getesteten Haartrockner sehen – samt Ausstattungs­details.

Die Versprechen der Ionen-Haartrockner Alle Haartrockner im Test verfügen über eine sogenannte Ionen­funk­tion: Sie soll fliegende Haare bändigen, die sich beim Kämmen oder Trockenrubbeln elektrostatisch aufgeladen haben und abstehen. Die Föhne erzeugen in ihrem Inneren negativ geladene Ionen und schleudern sie mit dem Luft­strom ins Haar. Dort sollen sich die Ladungen ausgleichen, die Haare sich wieder hinlegen. Ob die Haartrockner im Test das schaffen, haben wir im Labor und in der Praxis geprüft.

Was den Föhn vom Fön unterscheidet Kaum jemand nennt einen Föhn Haartrockner – außer den Anbietern. Lange hatten sie keine Wahl: Den Marken­namen „Fön“ ließ die Berliner Firma Sanitas 1908 schützen, und nur der heutige Rechte-Inhaber Electrolux darf seine Haartrockner Fön nennen. Dabei steht das Wort längst für die ganze Produktgattung. Seit der Recht­schreibreform 1996 föhnt der Föhn mit h − wie der warme Alpen­wind, der dem Sanitas-Haartrockner wohl seinen Namen lieh. Seither dürfen alle Haartrockner Föhn heißen, Fön aber weiterhin nur die von Electrolux.