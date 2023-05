Gute essen mit der Stiftung Warentest Gemüsedöner mit Feta

Zubereitung

Zucchini putzen und grob raspeln. Die Raspeln mit wenig Salz würzen – das Salz entzieht Wasser. Zucchini danach mindestens eine Viertel­stunde in ein Sieb geben, Wasser abtropfen lassen. Knoblauch schälen, fein hacken. Quark mit Knoblauch und den ausgedrückten Zucchiniraspeln mischen.

Die Tomaten waschen und in Scheiben schneiden, dabei den Stiel­ansatz entfernen. Paprika in Streifen schneiden, die halbe Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Petersilie waschen, trockenschütteln und Blätt­chen abzupfen und hacken. Die Fladenbrothälfte durch­schneiden, sodass zwei Brotportionen pro Viertelf­laden­brot entstehen. Den Feta in dünne Scheiben schneiden.

Die Fladenbrot­stücke ein-, aber nicht durch­schneiden und im Backofen oder auf dem Toaster erwärmen. Mit Quark­creme, Tomaten, Paprika, Zwiebelringen, Petersilienblätt­chen und Feta füllen und mit Chilipulver, Kreuz- und Schwarz­kümmel würzen.