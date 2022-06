Gut essen mit der Stiftung Warentest Veredeltes Wasser

Zubereitung

Himbeer-Rosmarin-Wasser. Himbeeren und Rosmarin waschen. Rosmarin-Nadeln abzupfen, klein schneiden. Mineral­wasser in eine Karaffe füllen. Himbeeren in das Wasser geben, mit einer Gabel anquetschen. Rosmarin zugeben. Die Karaffe abdecken, für eine Stunde in den Kühl­schrank stellen. Das Wasser durch ein Sieb in ein anderes Gefäß füllen, um die festen Stoffe zu filtern. Servieren.

Ziehen lassen. Mindestens eine Stunde im Kühl­schrank. © Manuel Krug

Kumquat-Thymian-Wasser. Kumquats und Thymian abwaschen. Kumquats halbieren. Thymianblätt­chen abzupfen. Mineral­wasser in eine Karaffe füllen. Kumquats in das Wasser geben, mit einer Gabel anquetschen. Thymian zugeben. Karaffe abdecken, eine Stunde kühlen. Wasser durch ein Sieb in ein anderes Gefäß füllen, um die festen Stoffe zu filtern. Servieren.

Die passende Menge. Eine Hand voll Kumquats und Thymian. © Manuel Krug

Gurken-Zitronen­gras-Wasser. Gurke und Zitronen­gras abwaschen. Die Gurke zerkleinern. Das Zitronen­gras in kleine Stücke schneiden. Mineral­wasser in eine Karaffe füllen. Gurken- und Zitronen­grasstücke zugeben. Karaffe abdecken, für eine Stunde in den Kühl­schrank stellen. Das Wasser durch ein Sieb in ein anderes Gefäß füllen, um feste Stoffe heraus­zufiltern. Servieren.