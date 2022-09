Kartoffeln, Zwiebeln, Stärke und Gewürze – mehr braucht es nicht, damit die Klassiker aus der Pfanne besonders gut gelingen.

Zubereitung

Entwässern. Aus den gesalzenen Kartoffel­spänen tropft Flüssig­keit ab. © Manuel Krug

Reiben. Kartoffeln waschen und schälen – bei jungen Kartoffeln kann die Schale dranbleiben. Zwiebeln schälen. Kartoffeln und Zwiebeln grob mit einer Hand­reibe reiben und mit Salz vermengen.

Entfeuchten. Den Kartoffel-Zwiebel-Mix 30 Minuten in einem feinen Sieb abtropfen lassen. Die Masse portions­weise mit den Händen kräftig ausdrücken.

Würzen. Die Kartoffel-Zwiebel-Mischung mit der Kartoffel­stärke bestäuben, gut mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschme­cken.

Öl sparen. Wenn ein Puffer eine kleine Pfanne fast ausfüllt, ist wenig Öl notwendig. © Manuel Krug

Braten. Öl in die Pfanne geben – für eine kleine Pfanne etwa zwei Esslöffel – und auf etwa 130 Grad Celsius erhitzen. So viel Kartoffel­masse in die Pfanne schöpfen, dass ein 1 cm dicker Puffer entsteht – die Masse reicht dann für sechs Puffer. Von beiden Seiten bräunen. Aus der Pfanne nehmen, auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Zum Braten eignen sich Sonnenblumenöl, raffiniertes Rapsöl und auch Olivenöl nativ extra, sofern der Rauch­punkt nicht über­schritten wird. Je nach Olivenöl liegt er bei 130 bis 175 Grad. Das Öl sollte nicht rauchen. (Mehr Tipps in unseren FAQ Speiseöl.)

Warmhalten. Direkt aus der Pfanne schme­cken die Puffer am besten. Für ein Essen mit mehreren Personen lassen sich die ersten bei 80 Grad im Back­ofen warmhalten, bis alle Puffer fertig sind.