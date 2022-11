Gut essen mit der Stiftung Warentest Klassischer Stollen

Kochbücher. Die Kochbücher der Stiftung Warentest sollten in keiner Küche fehlen – darunter Aroma Gemüse, Küchen­labor und die Nebenbei-Diät. Einen Über­blick über das große Angebot zeigt Ihnen der Bücher-Shop auf test.de .

Nach dem Backen. Heiß mit Butter­schmalz bestreichen, in Vanille-Kristall­zucker wälzen. Nach 24 Stunden über­schüssigen Zucker abschütteln und mit Puder­zucker bestreuen.

Backen. Vor dem Backen Früchte an der Oberfläche entfernen, sie könnten in der Hitze sonst schwarz werden. Back­blech mit zwei Schichten Back­papier auslegen. Teig­rollen darauf­setzen. Ofen vorheizen, 40 Minuten bei 180 Grad Celsius Ober-Unter-Hitze backen. Wird die Oberseite zu dunkel: mit Alufolie abdecken.

Rosinenpi­cken. Was aus dem Teig lugt, sollte entfernt werden, damit es im Ofen nicht anbrennt. © Manuel Krug

Hefeteig als Vorteig. 210 g Mehl in eine Schüssel geben. Hefe in lauwarmer Milch auflösen. Verrühren, zwei Stunden abge­deckt stehen lassen.

Früchte über Nacht einweichen. Rosinen, Orangeat und Zitronat über Nacht in Rum oder Apfelsaft einweichen.

Tipp aus der Testküche

Professor Dr. Guido Ritter

Saftig machen. „Dank des Hefe-Vorteigs quellen die Bestand­teile des Mehls besser auf. Sie halten die Feuchtig­keit im Stollen, die vor allem von den einge­weichten Trockenfrüchten kommt“, erklärt Guido Ritter. Der wissenschaftliche Leiter des Food Lab an der Fach­hoch­schule Münster hat das Rezept für test entwickelt. „Den fertigen Stollen fürs Reifen in Frisch­haltefolie wickeln, in eine Dose legen, bei 3 bis 10 Grad aufbewahren. Vor dem Servieren neu mit Puder­zucker bestreuen.“