Gut essen mit der Stiftung Warentest Gesunde Flocken am Morgen

Milch und Wasser aufkochen. Haferflocken einrühren, zwei Minuten köcheln lassen. Vom Herd ziehen und die gehackten Datteln und das Carobpulver einrühren. Bananen schälen. Eine Banane mit der Gabel zerdrücken und unter das Porridge ziehen. Die zweite Banane in Scheiben schneiden. Porridge auf vier Schälchen verteilen, Bananen­scheiben zugeben und mit geraspelter Schokolade bestreuen.

Zubereitung

Aprikosen hacken. Haferflocken („oats“) mit Apfelsaft, 100 ml Wasser, Zimt und den Aprikosen­stücken in eine Schüssel geben, abdecken und über Nacht („over­night“) im Kühl­schrank quellen lassen. Am Morgen Orangen schälen und klein schneiden. Nüsse in einer Pfanne ohne Fett behut­sam rösten. Haferflocken­mischung auf vier Schälchen verteilen. Mit Joghurt, Orangenstücken, Walnüssen anrichten, mit Honig süßen.