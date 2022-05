Garnelen braten. Garnelen kurz kräftig in der Marinade anbraten, mit dem Saft der zweiten Zitronenhälfte ablöschen, in heißer Pfanne gar ziehen lassen. Bei Bedarf salzen – etwa mit Fleur de Sel.

Gemüse garen. 350 ml parfümierte Kokosmilch in einen Topf geben, mit etwas Wasser auffüllen, darin das Gemüse garen. Heraus­nehmen, warm stellen.

Garnelen marinieren. Kreuzkümmel und Bocks­horn­klee in einer Pfanne rösten, fein mahlen. Zitronenschale abreiben. Halbe Zitrone auspressen, Knoblauch fein hacken. Alles mit den übrigen Marinade-Zutaten verrühren. Garnelen darin eine halbe Stunde ziehen lassen.

Reis garen. 250 ml der parfümierten Kokosmilch in einen Topf füllen, Reis zugeben. Mit so viel Wasser auffüllen, dass es etwa 4 cm über dem Reis steht. Mit geschlossenem Deckel sanft garen. Guten Reis finden Sie im Basmatireis-Test der Stiftung Warentest.

Kokosmilch parfümieren. Kokosmilch, Sirup, Fond, Salz, grob geschnittenes Zitronen­gras in einen Topf geben. Alles etwa 15 Minuten köcheln lassen. Eine Stunde warm halten, damit Aroma­stoffe übergehen. Zitronen­gras entfernen.

Tipp aus der Testküche

Guido Ritter © Ute Friederike Schernau

Hitze­stabile Aroma­stoffe nutzen. Zitronen­gras enthält starke Aroma­stoffe wie das zitronen­artige Citral und das blumige Myrcen. Beide lösen sich hervorragend im Fett der Kokosmilch, vertragen Hitze. „Garnelen nehmen Aroma­stoffe schnell auf und brauchen nur eine halbe Stunde zu marinieren“, erklärt Professor Dr. Guido Ritter. Der wissenschaftliche Leiter des Food Lab an der Fach­hoch­schule Münster hat das Rezept für test entwickelt.

Reis aufpeppen. Wenn Reis in Wasser und Kokosmilch gart, erinnert seine Konsistenz an feinen Milchreis und der Geschmack an die tropische Küche.