Zubereitung

Dünnes Eis. Es bildet sich nach etwa ein bis zwei Stunden im Kühlfach. © Manuel Krug

Eisscherben abheben. Gießen Sie den kühl­schrankkalten Saft in eine eher flache Schale. Stellen Sie diese ins Gefrierfach oder in die Tiefkühl­truhe. Nach einer bis zwei Stunden bilden sich dünne Eisscherben auf der Oberfläche und am Rand. Scherben abheben, etwa mit einer Gabel – sie können dann gelutscht oder entsorgt werden. Saft in einen Topf gießen.

Verdicken. Etwas Stärke macht das Eis später gut schleck­bar. © Manuel Krug

Saft mit Stärke andi­cken. Den kalten Saft im Kochtopf mit der Stärke verrühren. Den Saft-Stärke-Mix unter Rühren sprudelnd aufkochen, dann bindet sich die Stärke ab. Den Topf von der heißen Platte ziehen. Abkühlen lassen.

Angedickten Saft einfrieren. Saft in passende Formen füllen, im Tiefkühlfach des Kühl­schranks oder in der Tiefkühl­truhe gefrieren lassen. Für manche Eisformen gibt es Deckel mit integriertem Stiel. Damit lässt sich die Form vor dem Gefrieren schließen. Wer sich für einen Holz­stiel entscheidet, kann ihn ins halb­gefrorene Eis stecken – etwa nach einer Stunde im Frost. Das Frucht­saft-Eis vor dem Verzehr nach Wunsch noch ein paar Minuten im Kühl­schrank temperieren lassen.

Mit Püree variieren. Statt Saft oder Nektar können Sie nach diesem Herstellungs­prinzip auch püriertes Obst verarbeiten. Am besten eignen sich Früchte mit weichem Frucht­fleisch wie Kiwis, Erdbeeren oder Pfirsiche.