Gut essen mit der Stiftung Warentest Côte de Bœuf mit Pilzen

Zubereitung

Fleisch vorbereiten. Rosmarin und Thymian waschen, von den Zweigen zupfen. Mit Zitronensaft und Olivenöl mischen. Fleisch in einem Gefrierbeutel mit der Marinade vermengen, ein bis zwei Stunden bei Raum­temperatur einwirken lassen.

Grillen. Koteletts nach dem Marinieren salzen. Erst indirekt, dann direkt grillen – die Methode funk­tioniert mit einem Gasgrill oder Holz­kohle-Kugelgrill. Den Grill für das indirekte Grillen auf 120 Grad Celsius bringen. Koteletts zunächst nicht direkt über den Gasbrenner oder die Glut legen, sondern an den Rand, und so bei geschlossenem Deckel etwa 30 Minuten grillen. Messen Sie die Temperatur im Fleisch­kern. Bei 45 Grad auf direktes Grillen umsteigen: Grill­temperatur auf bis zu 250 Grad, das Fleisch direkt über Brenner oder Glut legen. Jede Seite zwei bis vier Minuten grillen.

Servieren. Zum Servieren das Fleisch am Knochen entlang heraus­schneiden. Anschließend salzen und pfeffern.

Pilzragout herstellen. Für das Pilzragout die Pilze putzen, harte Stiele abschneiden. Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden. Nadeln vom Rosmarin zupfen. Olivenöl in einem Wok oder einer Pfanne erhitzen, darin Knoblauch, Rosmarin und Pilze bei starker Hitze in 4 bis 5 Minuten gold­braun braten. Pilze beiseite stellen. Von den Orangen etwas Schale abreiben, Orangen auspressen. Pilze mit dem Schalen­abrieb bestreuen, mit Saft beträufeln. Das Ragout dann mit Salz und Pfeffer würzen und zum Fleisch servieren.