Der Tele­kommunikations­anbieter 1&1 will von etlichen Kunden mehr Geld. Einseitige Preis­erhöhungen sind nicht zulässig. Zahlen muss nur, wer sich ausdrück­lich einverstanden mit einer Preis­anpassung erklärt. test.de erklärt die Rechts­lage und gibt Tipps, wie Kundinnen und Kunden reagieren können.

1&1 findet alte Sonder­angebote inzwischen zu billig Mehrere test.de-Leser berichteten uns: 1&1 will die Preise einseitig erhöhen, obwohl das nicht zulässig ist. Und tatsäch­lich: „Wir haben vor einiger Zeit gewährte Sonder­tarife und Rabatte im Rahmen von Preis­aktionen bei einigen Kunden­gruppen angepasst, deren Tarife deutlich unter unserem Listen­preis lagen“, erklärte uns Unter­nehmens­sprecher Robin Schmidt auf unsere Nach­frage hin. Davon seien einige Altverträge von DSL-Bestands­kundinnen und -kunden betroffen. Das klingt deutlich nach einseitiger Preis­erhöhung, wie sie seit einem Urteil des Bundes­gerichts­hofs vor zwei Jahren nicht mehr zulässig sind. Weiter schreibt Schmidt uns allerdings: „Kundinnen und Kunden haben dann die Möglich­keit, diese Änderung zu akzeptieren oder in Form einer Sonderkündigung abzu­lehnen.“ Nach dieser ergänzenden Aussage kommt es also doch darauf an, dass Kunden der Erhöhung zustimmen.

Preis­erhöhung nur mit ausdrück­licher Zustimmung So ist es auch richtig, denn 1&1 ist nicht berechtigt, einseitig seine Preise zu erhöhen. Nur wenn Kundinnen und Kunden ausdrück­lich zustimmen, darf das Unternehmen mehr Geld kassieren. Schweigen ist keine Zustimmung, hat der Bundes­gerichts­hof vor zwei Jahren ausdrück­lich klar gestellt. Klauseln in den Geschäfts­bedingungen, wonach Anbieter berechtigt sind, die Preise einseitig zu erhöhen, sind nur wirk­sam, wenn Kundinnen und Kunden genau erkennen können, wann und in welchem Umfang die Preise steigen.

Wider­spruch lohnt Dass es möglich ist, die Preis­erhöhung abzu­wenden, zeigt das Beispiel eines unserer Leser. Er berichtet, er habe der Preis­erhöhung per E-Mail wider­sprochen und eine Bestätigung gefordert. Der 1&1-Kunden­service habe ihm darauf­hin ausdrück­lich versichert: Es bleibt beim alten Sonder­angebots-Preis. Das Vorgehen dieses Lesers empfehlen wir zur Nach­ahmung, obwohl das recht­lich eigentlich nicht notwendig ist: Auch wenn Kundinnen und Kunden sich nicht bei 1&1 melden, darf das Unternehmen keine erhöhten Preise kassieren. Tut es das doch, muss 1&1 auf die rechts­widrige Preis­erhöhung entfallende Zahlungen erstatten. Nützlich ist, sich mit der im Wider­spruch geforderten Rück­meldung die bestehenden, guten Konditionen ausdrück­lich schriftlich bestätigen zu lassen. Tipp: Sollten Sie mit dem Kunden­service von 1&1 telefonieren, sagen Sie nichts, was als Zustimmung zu geänderten Bedingungen gewertet werden kann. Klären Sie alles besser schriftlich.

Bei Zahlung per Last­schrift Zahlen Kundinnen und Kunden für ihren 1&1-Vertrag per Sepa-Last­schrift, können sie eine Buchung, zum Beispiel wegen unbe­rechtigter Erhöhung, acht Wochen lang ohne Angabe von Gründen stornieren. Wir empfehlen das aber nur zu tun, wenn 1&1 die Erstattung verweigert oder die Frist für die Rück­gabe der Last­schrift schon fast abge­laufen ist. Tipp: Bieten Sie in diesem Fall unbe­dingt so schnell wie möglich an, die vereinbarten geringeren Gebühren anschließend sofort wieder zu zahlen.