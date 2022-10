Grippeimpfung Warum sie jetzt besonders wichtig ist

Die beste Zeit für die Impfung ist der Zeitraum Oktober bis Mitte Dezember. Nach dem Piks dauert es noch 10 bis 14 Tage, bis der Impf­schutz voll­ständig aufgebaut ist. Und normaler­weise rollt die Grippewelle erst in den Monaten ab Januar richtig an.

Grippeviren sind enorm wandlungs­fähig. Daher prüft die Welt­gesund­heits­organisation WHO jedes Jahr, welche Stämme vermutlich in der nächsten Saison zirkulieren, und gibt entsprechende Empfehlungen für die Impf­stoff­herstellung.

Tipp: Viele Krankenkassen bieten ihren Versicherten die Grippeimpfung auch als Extra­leistung an. Details dazu finden Sie in unserem großen Krankenkassenvergleich der Stiftung Warentest .

Grippeimpfung von Kindern und Jugend­lichen wäre hilf­reich

Möglichst viele Kinder und Jugend­liche gegen Grippe zu impfen, erscheint nach Einschät­zung der Stiftung Warentest als sinn­voll. Diese Strategie wird auch in anderen Fach­kreisen diskutiert und in einigen Ländern bereits umge­setzt. Kinder würden von der Grippe­schutz­impfung direkt profitieren, insbesondere Klein­kinder – bei ihnen kann die Infektion einen schweren Verlauf nehmen. Die Impfung bietet Kindern und Jugend­lichen einen hohen Schutz vor Grippe, denn ihre Immun­antwort ist besonders ausgeprägt.

Außerdem spielt die junge Alters­gruppe bei der Ausbreitung einer Grippewelle eine große Rolle – sie verbreitet die Viren wegen ihrer vielen sozialen Kontakte in Kinder­garten, Klassen­zimmer und Familie besonders stark. Die Impfung der Kinder würde also eine Vielzahl an Infektionen verhindern und so auch ältere Menschen und andere Risiko­gruppen schützen. Das bestätigen verschiedene Studien.

