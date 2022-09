Eine von 30 Aktien im NAI. Die japa­nische Firma Shimano ist Welt­markt­führer bei Gang­schaltungen für Fahr­räder. © Getty Images / rafalkrakow

Portfolio. Der Gree­nEffects NAI-Werte (Isin IE 000 589 565 5) gehört zu den ältesten ethisch-ökologischen Welt­aktienfonds. Seine Aktien­auswahl fußt auf dem Natur­aktien­index (NAI), der kürzlich 25 Jahre alt wurde. Der Fonds selbst wurde im Jahr 2000 aufgelegt. Die Gewichtung der einzelnen Aktien ist teil­weise anders als im NAI, es handelt sich also nicht um einen Indexfonds.

Anspruch. Die Aktien­auswahl unterliegt strengen Kriterien und berück­sichtigt vorrangig Unternehmen, die „einen wesentlichen Beitrag zur ökologisch und sozial nach­haltigen Lösung zentraler Mensch­heits­probleme leisten“ oder Branchen­vorreiter im Nach­haltig­keits­bereich sind.

Zusammenset­zung. Die Länder- und Branchen­mischung unterscheidet sich stark vom Welt­aktien­index MSCI World. Der Anteil von US-Aktien liegt bei knapp 34 Prozent gegen­über 69 Prozent im Index. IT-Konzerne sind im Gree­nEffects nur etwa halb so hoch gewichtet wie im MSCI World, Finanz­konzerne nur in Spuren­elementen vertreten. Am höchsten gewichtet sind die Aktien des Grafikkarten­herstel­lers Nvidia, des spanischen Misch­konzerns Acciona, des Wind­radbauers Vestas und von Tesla.

Finanztest-Kommentar. Der Green-Effects hat in unserer Nach­haltig­keits­bewertung aktuell 4 Punkte mit einem Grad der Nach­haltig­keit von 87 Prozent. Er gehört zu den anspruchs­vollsten ethisch-ökologischen Fonds. Einziges Manko ist der fehlende unabhängige Nach­haltig­keits­beirat. Die Wert­entwick­lung des Gree­nEffects ist top. Auf Fünf­jahres­sicht brachte er sogar eine bessere Rendite als der MSCI World. Weitere Fonds­bewertungen und Infos zu ethisch-ökologischen Investments stehen unter: test.de/nachhaltige-fonds