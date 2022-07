Grauer Kapitalmarkt In der Cannabis-Falle von Juicyfields

Eine Internetplatt­form erfindet mit „Crowdgrowing“ eine neue Anlageform in Cannabis. Sie lockt Tausende in eine teure Falle.

13. Juli 2022, kurz vor 22 Uhr. Rund 1 000 Menschen sitzen vor ihren Bild­schirmen, zuge­schaltet in einer Zoom-Konferenz. Alles Anleger, die fürchten, abge­zockt worden zu sein. Sie haben sich verabredet, weil Zahlungen der Firma Juicyfields ausblieben.

500 000 E-Grower, also Anleger, die digital in Pflanzen investieren, waren nach Angaben der Betreiber auf juicyfields.io registriert. Die E-Grower kauf­ten über diese Internetplatt­form Cannabis­pflanzen für medizi­nische Zwecke und kassierten mehr­mals im Jahr zwei­stel­lige Renditen aus den Ernteerlösen – zumindest bisher.

Mit ihren Kanälen bei Facebook oder Instagram erreichte die Platt­form Tausende Anleger und wurde immer bekannter. Doch plötzlich sind alle Videos der Platt­form auf ihrem YouTube-Kanal verschwunden, die zuvor millionenfach geklickt worden waren.

Wechselnde Verantwort­liche Im Zoom-Meeting herrscht Konfusion. In kurzer Zeit hatten vorher mehr­fach die Zuständigen im Impressum gewechselt. Mitarbeiter, die lange als „Promis“ der Firma galten, sind abge­taucht. Vermeintliche Part­nerfirmen verbreiten Ad-Hoc-Meldungen, in denen sie sich von Juicyfields distanzieren. Eine Anlegerin spricht von einem „Exit Scam“: Einem Betrug, bei dem anfäng­liche Ausschüttungen mit den Geldern neuer Anleger finanziert werden, bis sich die Hintermänner mit der Beute von einem Tag auf den nächsten davon machen. Genau das scheint passiert zu sein. Einige Zoom-Teilnehmer wollen es nicht glauben. Sie haben sich blenden lassen von zahlreichen YouTube-Videos, die immer die gleiche Story erzählten: vom großen Geschäft mit Cannabis, an dem nicht nur die Konzerne verdienen können, sondern jeder – die Crowd.

Auf Gold­gräberwelle mitgeschwommen Cannabis scheint satte Renditen zu verheißen. Was in Kanada und den USA zum Milliarden­geschäft wurde, ist auch in Europa im Anmarsch. 2020 wurden in Europa bereits 230,7 Millionen Euro mit medizi­nischem Cannabis umge­setzt. 2025 sollen es über 3,1 Milliarden Euro sein. Die geplante Legalisierung als Genuss­mittel in Deutsch­land löst eine Gold­gräber­stimmung aus. Mit dem Frei­zeitmarkt könnte sich die Blütenmenge auf jähr­lich 400 Tonnen erhöhen. Auf dieser Welle surfte Juicyfields perfekt. E-Growing wirkt modern, disruptiv – wie Bitcoin, bloß grüner. Eine Mischung aus Crowdfunding und Gärtnern, jedoch ohne sich dabei die Hände schmutzig zu machen. Viele Anleger hatten in den vergangenen Monaten bei Telegram stolz von ihren Auszahlungen berichtet, posteten Belege und wischten Bedenken weg, dass die Anlegergelder auf ein Konto nach Zypern flossen oder die Bundes­anstalt für Finanz­dienst­leistungs­aufsicht (Bafin) warnte. Unser Rat Risiko. Viele Vermögens­anlagen wie Direkt­investments und Nach­rangdarlehen sind sehr riskant. Auch ein Total­verlust ist möglich. Investieren Sie nur Beträge, deren Verlust Sie verschmerzen können. Umfassend informieren. Worauf Sie achten sollten, bevor Sie Geld in vermeintlich renditeträchtige Anlagen stecken, lesen Sie in unserem Special „Vorsicht, riskante Geldanlagen“ (mit Check­liste).

Unterschiedliche Cannabis-Sorten im Angebot Juicyfields verkaufte medizi­nische Cannabis­pflanzen und hatte mehrere Sorten zur Auswahl: Die Pflanze JuicyFlash war mit 50 Euro am güns­tigsten, konnte aber nur einmal geerntet werden. Ertrag: 45–55 Gramm, Verkaufs­preis: 1,50 Euro pro Gramm, Einnahmen von aufgerundet 68–83 Euro. Das hätte eine gerundete Rendite von 36 bis 66 Prozent pro Ernte bedeutet. Teurer war Juicy Mist mit 2 000 Euro. Ertrag: 150–200 Gramm, Verkaufs­preis: 2 Euro pro Gramm. Einnahmen bei jähr­lich vier Ernten: 1 200 bis 1 600 Euro. Nach fünf Jahren (6 000 bis 8 000 Euro) sollte sich die Rendite auf 200 bis 300 Prozent belaufen. Im Zoom-Meeting erzählt ein Teilnehmer, er habe seinen Job aufgegeben und nur von den Auszahlungen von Juicyfields gelebt. Das im Internet viel gepriesene passive Einkommen sprach sich über Telegram herum. Diverse YouTuber warben für Juicyfields und verdienten selbst mit bezahlten Affiliate-Links, die direkt zur dubiosen Platt­form führten.

Absatz­märkte unklar Die traumhaften Margen waren ebenso erstaunlich wie die Erntemengen. Schon 2021 sollen 72 Tonnen medizi­nische Cannabisblüten einge­fahren worden sein, teilte Juicyfields mit und prognostizierte für 2022 rund 120 Tonnen. 72 Tonnen hätten 2020 einen Markt­wert von rund 158 Millionen Euro. Miss­trauisch hätten Anleger eigentlich angesichts der noch weit­gehend bestehenden Handels­beschränkungen sein sollen. Wohin diese riesigen Mengen exportiert werden sollten, schien kaum jemand zu hinterfragen. Einer der größten Märkte – Deutsch­land – importierte 2021 von allen Lieferanten gerade einmal 20,6 Tonnen. Zudem haben die Welt­markt­führer zuletzt deutlich an Börsen­wert verloren. Aber Juicyfields generierte mit der Trend­story vom coolen Cannabis­geschäft massenhaft Follower in den sozialen Medien. Allein im deutschen Telegram-Kanal waren über 22 000 Mitglieder angemeldet, die sich minütlich austauschten. Der Kanal wurde professionell moderiert und Fragen zügig beant­wortet.

Erfolg­reich trotz Warnungen Es gab auch einen Telegram-Kanal, der sich nur mit Fragen zur Bafin befasste; die Finanz­aufsicht warnte schon im März und untersagte der Firma im Juni das Geschäft, weil Juicyfields keinen Prospekt vorgelegt hatte und so gegen das Vermögens­anlagegesetz verstieß. Ebenso die spanische Finanz­aufsicht. Doch bei Telegram wurden solche Informationen gekonnt zerstreut: Juicyfields biete über­haupt kein Investment an, sondern nur E-Growern eine Platt­form, um sich mit regionalen Produzenten von Cannabis zu verbinden. Die Firma war auch auf Messen welt­weit vertreten – in Barcelona, Johannis­burg, Danzig, Mexiko City oder Berlin. Über­all die Stände von Juicyfields – medial unterstützt durch Newsletter und Videos. Die Firma erschien so anerkannt und finanz­stark, dass sie auch Haupt­sponsor der größten Wirt­schafts­messe Europas für Cannabis wurde. Vertreter von Juicyfields sollten dort Mitte Juli 2022 auftreten – bis alles kollabierte.

Schnelle Führungs­wechsel Ursprüng­lich stand bei der Platt­form die Juicy Grow GmbH aus Berlin im Impressum, gegründet von einem Viktor Bitner. Die Firma wurde 2020 in das Handels­register einge­tragen. Als „CEO“ trat Alan Glanse auf. Doch der zog sich nicht nur urplötzlich im Früh­jahr 2022 zurück, sondern war auch nie in der Firma registriert. Seither wechseln die Zuständigen. Im Impressum als „CEO“ stand auch ein Südafrikaner mit dem Namen Willem van der Merwe. Der legte angeblich kurz nach dem Zoom-Meeting nach knapp zwei Monaten sein Amt nieder.

Neue Gesell­schaft zu Jahres­beginn Anfang 2022 wechselte auch die Gesell­schaft, die im Impressum von juicyfields.io stand. Danach fand sich dort eine Juicy Holdings B.V. aus Amsterdam mit ihrem Direktor Robert Michael Müller. Die Firmen­adresse ist auch als Co-Working-Space bekannt. Diese Holding gehört zu 100 Prozent der JuicyFields AG in der Schweiz, die noch bis Ende 2021 Luxburg Carolath Holding AG hieß. Auch deren Vize­präsident tritt unter anderem Namen auf und nennt sich seither Jörg Wolfgang Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha Herzog zu Sachsen. Die Familie Sachsen-Coburg kennt den Mann „nicht persönlich“, wie sie gegen­über Finanztest mitteilte. Er tauchte 2009 im Zusammen­hang zwielichtiger Finanzierungen bei der Nürburgring-Affäre auf. In deren Folge verlor der rhein­land-pfäl­zische Finanz­minister sein Amt. Bei der Luxburg Carolath Holding AG – heute: JuicyFields AG – finden sich weitere illustre Namen. Ihr Präsident heißt Stefan Ludwig Graf von Luxburg und sein Vorgänger war Friedrich Ulrich Maximilian Johan Graf von Luxburg, Präsident einer gleichnamigen Familien­stiftung in Maracaibo, Vene­zuela. Verwirrt waren die Anleger in der Zoom-Konferenz auch wegen der Kontakt­angaben, die am selben Tag mehr­fach im Impressum wechselten. So stand dort plötzlich eine LC Med AG aus Berlin. Diese dementierte umge­hend: „Wir stellen vorab klar, dass die LC Med AG mit der Website www.juicyfields.io und deren Betreiber/n nichts zu tun hat und keine geschäftlichen Beziehungen ... unterhält“.