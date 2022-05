Google Maps Auch ohne Internet sicher ans Ziel

So erstellen Sie Offline-Karten

© Google

Wer mit Maps Offline-Karten erstellen will, muss bei Google angemeldet sein. Für den Download einer Karte ist im Gegen­satz zu ihrer Nutzung Internet nötig – am güns­tigsten geht das per WLan. Geben Sie in das Such­feld der App einen Ort ein und starten die Suche. Tippen Sie unten kurz auf den Namen des Ortes oder der Region, ein neues Fenster öffnet sich. Wählen Sie dann oben rechts im Drei­punkt-Menü „Offlinekarte herunter­laden“, legen einen Karten­ausschnitt fest und laden die Karte aufs Gerät.