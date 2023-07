Gold war kein großer Rendite­bringer Die Frage, ob Gold eine Vermögens­anlage bereichert oder nicht, lässt sich lang und kontrovers diskutieren. Es gibt eine große Fangemeinde, die das Edel­metall für unver­zicht­bar hält. Bei nüchterner Betrachtung war Gold einem Aktien­investment historisch gesehen aber weit unterlegen. Als Rendite­bringer hat es sich nicht ausgezeichnet. {{data.error}} {{accessMessage}} Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden. {{ group.input.comments[0] }} {{value}} {{choice.value}} {{group.input.errorMessage}} group.input.value = event.target.value" @change="submitForm" @invalid="handleInvalid" > {{item.text}}

Gegen­läufigkeit erhöht die Stabilität Doch es gibt ein anderes stichhaltiges Argument für die Gold­beimischung: Der Wert des Edel­metalls entwickelt sich oft völlig anders als die Kurse von Aktien oder Anleihen. Diese Gegen­läufigkeit ist günstig für ein Anlageportfolio, denn es erhöht seine Stabilität. Wer also seine Geld­anlage möglichst breit aufstellen möchte, macht mit einer etwa 5- bis 10-prozentigen Gold­beimischung keinen Fehler.

Aufwand mit physischem Gold Besonders beliebt ist der physische Goldbesitz, denn er verheißt Anlegern, die sich vor Bank­pleiten oder Währungs­reformen fürchten, maximale Sicherheit. Wenn es nur so einfach wäre. Da Gold nicht nur in Museen oder Kunst­ausstel­lungen ein begehrtes Diebes­gut ist, wäre eine ungesicherte Aufbewahrung höchst leicht­sinnig. Besitzer von Gold­barren oder -münzen müssen sich also einen hoch­wertigen Tresor anschaffen oder ein Schließfach bei einer Bank oder einem spezialisierten Dienst­leister mieten, was nicht gerade billig ist. Abge­sehen von dem Problem, dass man in einer Megakrise vielleicht doch nicht so einfach an sein fremd­verwahrtes Gold heran­käme.

Gold-ETF in Deutsch­land nicht zugelassen Es gibt also gute Gründe, auch bei der Gold­anlage auf Wert­papiere zu setzen. Die Ideal­lösung wäre ein Gold-ETF, wie er in den Vereinigten Staaten oder in der Schweiz gang und gebe ist. Leider nicht in Deutsch­land, wo regulatorische Hürden verhindern, dass ein ETF ausschließ­lich in Gold investieren darf. In unserer Fonds­daten­bank haben wir aktuell nur einen aktiv gemanagten Fonds auf den Goldpreis, den HansaGold von HansaInvest. Als akzeptabler und sehr preisgüns­tiger Ausweg stehen Gold-ETC wie Xetra-Gold oder Euwax-Gold zur Verfügung. Ihnen haftet aber der Makel an, dass es sich recht­lich gesehen nur um Schuld­verschreibungen handelt.

Gold­minenfonds als Dauer­geheimtipp Auf der Suche nach ETF-Alternativen landen Anleger nicht selten bei Goldminenfonds. Diese enthalten Aktien von Unternehmen, die Gold fördern. Bekannte Konzerne sind zum Beispiel Newmont Mining, Barrick Gold oder Agnico Eagle Mines. Wenn es einen Dauer­brenner unter den „Geheimtipps“ für Börsenfans gibt, dann sind es Gold­minen­aktien. Anleger versprechen sich von ihnen glänzende Renditen, wenn der Gold­preis nach oben geht. Die Gewinne der Unternehmen, so das Kalkül, würden bei stark steigendem Gold­preis gewissermaßen explodieren. Das ist teil­weise richtig, aber allenfalls die halbe Wahr­heit.

Lange Verlust­phase beim Minen­index Es gibt verschiedene Gold­minenindizes, einer mit einer längeren Wert­entwick­lungs­historie ist der Refinitiv Global Gold Index. Der folgende lang­fristige Chart seit 1999 macht klar, warum Gold­minen für Spekulanten so interes­sant sind. Es gibt wenige Anla­geklassen, die kurz­fristig ähnlich starke Anstiege aufwiesen. Allerdings birgt ein Investment in Gold­minen auch hohe Risiken: Zwischen Dezember 2010 und August 2015 fiel der Gold­minen­index um 70 Prozent.

Eine Frage des Timings Gold­minen­aktien haben während einer Gold­preisrallye hohes Gewinn­potenzial, sind aber deutlich schwankungs­anfäl­liger als der Gold­preis. Das zeigt der Direkt­vergleich der Kalender­jahr­renditen von Gold und verschiedenen Gold­minenindizes über die vergangenen zehn Jahre.

In Spitzen­jahren konnte man mit Gold­minen­aktien weit über 50 Prozent verdienen, was mit einer Anlage in das Edel­metall selbst nicht möglich war. Doch das setzte ein goldenes Händ­chen beim Kauf- und Verkaufs­zeit­punkt voraus. Was bei Gold­minen­aktien über­haupt nicht funk­tioniert, ist das Kostolany-Rezept „Buy and hold". Wie der Lang­frist­chart weiter oben zeigt, konnten Anleger mit Gold­minen-ETF bis zu 70 Prozent ihres Einsatzes verlieren, mit Gold war der maximale Verlust nur etwa halb so groß, Anleger konnten bis zu 37 Prozent verlieren (in Euro gerechnet, auf der Basis von Monats­endwerten). Bei dem bekannten Einzel­unternehmen Barrick Gold betrug der maximale Verlust inner­halb der vergangenen 20 Jahre sogar 85 Prozent. Gold­minen erwiesen sich für viele Anleger als lausiges Investment.

Kein konstanter Gleich­lauf mit dem Gold­preis Besonders ärgerlich ist es aus Anlegersicht, wenn man die richtige Idee hatte, aber die Umsetzung dennoch nicht klappt. Zwar laufen die Kurse von Gold­minen­aktien meist in dieselbe Richtung wie der Gold­preis, aber verlassen kann man sich darauf nicht. Die sogenannte Korrelation über drei Jahre schwankte im Zeit­verlauf deutlich zwischen 0,3 und 0,9. Ein Wert von 1 steht für perfekten Gleich­lauf.

Geschäfts­erfolg schwer kalkulier­bar Es ist auch aus anderen Gründen fraglich, ob sich diese Branche über­haupt für Normal­anleger eignet. Selbst gut informierte Investoren tun sich schwer, den „wahren“ Wert eines Gold­minen­konzerns abzu­schätzen. Irgend­wann sind die Reserven einer Mine erschöpft, manchmal versiegen sie viel früher als erwartet. Solange das Gold vom Minen­betreiber nicht aus der Erde geholt worden ist, ist unklar, um welche Mengen es sich handelt und welche Reinheit es hat. Bei den Gold­reserven im Abbau­gebiet handelt es sich eher um grobe Schät­zungen als um exakte Wissenschaft. Dazu kommen zum Beispiel politische Risiken, wenn die Minen in Problemzonen liegen, und Unwäg­barkeiten bei den Energie- und Förderkosten.