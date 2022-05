Seit 2010 prüft die Stiftung Warentest regel­mäßig bundes­weit die Höhe der Dispozinsen der Kredit­institute. Seitdem ist der Durch­schnitts­zins zwar gesunken, aber angesichts des allgemeinen Nied­rigzins­niveaus noch nicht genug. Zurzeit liegt er bei 9,43 Prozent. Aktuell haben wir Angebote von insgesamt 1 170 Banken, Sparkassen, Volks- und Raiff­eisen­banken ermittelt. Teil­weise sind die Geld­institute mit mehreren unterschiedlichen Konto­modellen in unserem Dispozins-Vergleich vertreten. In unserer Daten­bank finden Sie die jähr­liche Entwick­lung der Zins­konditionen seit 2010 ( Tabelle: Dispozinsen und Zinsen für die geduldete Überziehung ).

Manche Banken halten sich nicht an die Gesetze

Alle Banken veröffent­lichen ihren Dispozins mitt­lerweile im Internet. Einige machen leider immer noch so unklare Angaben, dass wir sie teil­weise für nicht gesetzes­konform halten. Die Raiff­eisen­bank Aresing-Gerols­bach gibt ihren Dispozins zum Beispiel so an: „3-Monats-Euribor zzgl. 12,00 Prozent“ – kein Kunde kann sofort erkennen, wie teuer die Über­ziehung des Kontos ist.