Schritt 1

Bringen Sie an Ihrem Brief­kasten Aufkleber an. „Keine Werbung“ stoppt klassische Reklame wie Flugblätter mit Sonder­angeboten. „Keine kostenlosen Zeitungen“ stoppt werbe­finanzierte Blätter mit redak­tionellen Beiträgen.

Der Aushang im Flur „Keine Werbung auslegen! Keine kostenlosen Zeitungen auslegen!“ ist nach einem aktuellen Urteil des Amtsgerichts München (Az. 142 C 12408/21) jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn an allen Briefkästen Werbung verboten ist. Er ist aber zur Vermeidung von Miss­verständ­nissen dennoch sinn­voll. Zuständig sind alle Bewohner gemein­sam und/oder der Eigentümer des Gebäudes.

Schreiben Sie nicht „Bitte“. Ihre Aufforderung soll ja verbindlich sein. Wenn Sie zusätzlich Werbe­briefe stoppen wollen, die an Sie adressiert sind, genügen Aufkleber nicht. Sie müssen dann jeweils an den Absender schreiben: „Unterlassen Sie es ab sofort, mir Werbe­briefe zu schi­cken.“ (Download Musterbrief mit Hinweisen als RTF-Datei) Verschi­cken Sie solche Briefe per Einschreiben mit Rück­schein.