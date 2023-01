Schritt 1

Halten Sie an und bleiben Sie am Ort. Wenn der Fahrer des beschädigten Fahr­zeugs in der Nähe ist, tauschen Sie mit ihm Personalien und Versicherungs­daten aus. Fehlende Angaben können Sie beim Zentralruf der Autoversicherer (0 800/250 26 00) abfragen. Bei geringen Sach­schäden können Sie den Unfall selbst regeln, ohne die Polizei zu rufen. Es empfiehlt sich, gemein­sam ein Protokoll zu erstellen, in dem Zeit­punkt, Ort und Hergang erfasst sind. Dafür eigenen sich der Europäische Unfall­bericht oder Unfall­protokolle der Versicherungen. Am besten hat man ein Formular im Hand­schuhfach. Sinn­voll ist, Fotos von beiden Autos und den Beschädigungen zu machen.