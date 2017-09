Anspruch

Sind Sie angestellt und Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, steht Ihnen während des Mutter­schutzes sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt Mutter­schafts­geld in Höhe Ihres durch­schnitt­lichen Netto­einkommens der letzten drei Monate vor Beginn der Schutz­frist zu. Ihre Kasse zahlt davon 13 Euro am Tag, Ihr Arbeit­geber den Rest. Privat Kranken­versicherte erhalten den gleich hohen Arbeit­geber­anteil, aber nur einmalig 210 Euro vom Bundes­versicherungs­amt. Schwangere, die in der gesetzlichen Krankenkasse beitrags­frei familien­versichert sind, erhalten nur dieses einmalige Mutter­schafts­geld.