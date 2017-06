Gewusst wie: Identifikation per Video

© Deutsche Post AG

Anbieter, bei denen sich Kunden mit ihrem Ausweis identifizieren müssen, bieten immer häufiger neben dem Postident- ein Videoident­verfahren an. Per Video­chat können sich Kunden von zu Hause aus legitimieren. Das spart den Weg zur Post­filiale und dauert etwa zehn Minuten. Es gibt mehrere ähnliche Verfahren. Der Groß­teil der Anbieter lässt die Identifikation per Video derzeit von der Berliner Firma WebID Solutions GmbH abwi­ckeln.