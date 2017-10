Schritt 1

Prüfen Sie zuerst den frühest­möglichen Kündigungs­termin Ihres Kredits. Erst­mals kommen Sie zehn Jahre nach dem „voll­ständigen Empfang“ der Darlehens­summe aus dem Vertrag. Ausschlag­gebend ist dabei nicht der Termin, an dem Sie den Kredit­vertrag unter­schrieben haben, sondern das Datum, an dem Sie die Darlehens­summe voll­ständig erhalten haben. Die Zehn­jahres­frist beginnt am Tag darauf. Hat die Bank den Kredit nach Baufort­schritt ausgezahlt, startet die Zehn­jahres­frist einen Tag nach der letzten Teil­auszahlung. Zu diesem Datum kommt noch eine Kündigungs­frist von sechs Monaten dazu.

Beispiel: Wenn Sie die letzte Teil­auszahlung am 15. November 2007 erhalten haben, können Sie erst­mals am 16. November 2017 zum 16. Mai 2018 kündigen. Haben Sie den 16. November verpasst, können Sie jeder­zeit mit einer Frist von sechs Monaten kündigen. Diese Regelung gilt auch für Förderkredite, etwa von der Kredit­anstalt für Wieder­aufbau (KfW). Wichtig: Hat Ihnen Ihr Kredit­geber bereits vor Ablauf der Zehn­jahres­frist ein Angebot für eine Zins­senkung gemacht und Sie haben dieses angenommen, beginnt die Zehn­jahres­frist erneut.