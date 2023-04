Gewusst wie Esta-Antrag für die USA

Sie benötigen

Ihren gültigen Reisepass

Gültige Kredit-/Debitkarte, Paypal, Sofort­über­weisung, Giropay oder eps-Über­weisung zur Zahlung der 21 US-Dollar pro Antrag

Internet­zugang

Als deutsche Staats­angehörige können Sie für maximal 90 Tage als Touristin, Tourist oder Geschäfts­reisende ohne Visum ein Flugzeug oder Schiff betreten, das Sie in die Vereinigten Staaten bringt. Möglich macht es das sogenannte U.S.-Visa Waiver Programm. Sie nutzen das Programm, indem Sie sich auf einer speziellen Website der amerikanischen Regierung registrieren. Über das elektronische Reisegenehmigungs­system Esta können die Vereinigten Staaten Einreisen genehmigen, aber auch untersagen. Bei Untersagung kann ein Antrag auf ein Visum gestellt werden. Auch dieser kann abge­lehnt werden.

Registrieren Sie sich in Esta so früh wie möglich, spätestens aber 72 Stunden vor Ihrer Abreise in die USA. Die Genehmigung gilt für alle USA-Reisen bis maximal 90 Tage inner­halb von zwei Jahren. Auch für Einreisen von Mexiko oder Kanada aus über Land ist eine Esta-Registrierung notwendig.