Gewusst wie Erbschein beantragen

Schritt 2

Wenn Sie einen Erbschein benötigen, können Sie ihn beim Notar oder in der Nach­lass­abteilung des Amts­gerichts beantragen. In Baden-Württem­berg sind die staatlichen Notariate zuständig. Rufen Sie dort an und fragen Sie, welche Unterlagen Sie mitbringen müssen. Gibt es kein Testament, müssen Sie Dokumente vorlegen, aus denen sich Ihre Stellung als gesetzlicher Erbe ergibt. Hat die Ehefrau geerbt, muss sie etwa die Heirats­urkunde vorlegen. Nehmen Sie das Familien­stamm­buch des Verstorbenen mit, wenn es eines gibt. Einige Angaben müssen Sie eides­statt­lich versichern.