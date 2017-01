Gewusst wie: Besser googeln

Schritt 1

Löschen Sie regel­mäßig in den Internet­optionen die Cookies. So werden die Sucher­gebnisse nicht so stark vom Nutzer­profil beein­flusst, das der Betreiber mit den während der Internetnut­zung gesammelten Daten erstellt hat. Schließen Sie – falls vorhanden – Ihr Google-Konto während der Suche.