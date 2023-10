Gewusst wie Auto anmelden

Durch die neue Fahr­zeug-Zulassungs­ver­ordnung, die seit September 2023 gilt, können Sie direkt nach der Antrag­stellung mit einer vorläufigen Zulassung losfahren. Möglich wird das durch die Einrichtung von internetbasierten Kfz-Portalen (i-Kfz-Portale) der Zulassungs­stellen. Darüber können Sie verschiedene Dienst­leistungen der Zulassungs­behörde rund um Kraft­fahr­zeuge in Anspruch nehmen.

Eine Kfz-Haft­pflicht­versicherung ist in Deutsch­land gesetzlich vorgeschrieben. Sie zahlt für Schäden, die durch Ihr Fahr­zeug an Dritten entstehen, und soll sicher­stellen, dass das Opfer auch dann entschädigt wird, wenn der Unfall­ver­ursacher nicht zahlen kann. Möchten Sie zusätzlich Ihren eigenen Wagen gegen Schäden wie zum Beispiel Sturm­schäden oder Wild­unfälle absichern, empfiehlt sich der Abschluss einer Teil- oder Voll­kasko­versicherung.

Beachten Sie, dass für die Reser­vierung Gebühren in Höhe von 2,60 Euro anfallen. Für die Reser­vierung eines Wunsch­kenn­zeichens werden zusätzlich 10,20 Euro fällig. Am Ende des Vorgangs können Sie eine Reser­vierungs­bestätigung ausdrucken, die als Bescheinigung für den Schilder­hersteller dient.

Wollen Sie direkt nach der Zulassung losfahren, sollten Sie vorab ein Kenn­zeichen reser­vieren und prägen lassen, da in Deutsch­land die Kenn­zeichen­pflicht gilt. Rufen Sie dafür das i-Kfz-Portal der örtlichen Zulassungs­behörde auf. Aktuell gibt es noch keine Über­sichts­seite, der Sie eine Liste der Portale entnehmen können. Suchen Sie über Ihre Such­maschine daher nach den Stich­worten „i-Kfz-Portal“ in Kombination mit Ihrem Wohn­ort. Prüfen Sie dann im Portal, ob Ihr Wunsch­kenn­zeichen verfügbar ist oder wählen Sie alternativ ein zufäl­lig generiertes Kenn­zeichen. Die Reser­vierung gilt für drei Monate.

Geben Sie anschließend die notwendigen Daten (Kfz-Kenn­zeichen, Sicher­heits­code der Zulassungs­bescheinigung Teil II, Datum einer gültigen Haupt­unter­suchung, eVB-Nr., Konto­verbindung des Halters für das SEPA-Last­schrift­verfahren) in der Antrags­maske des Portals ein. Die Antrags­daten werden anschließend auto­matisiert in Echt­zeit geprüft.

Identifizieren Sie sich mit einem externen Kartenlesegerät oder per Smartphone, etwa mit der kostenlosen App „Ausweis­App2“. Wichtig ist, dass dafür die Online-Ausweis­funk­tion Ihres Personal­ausweises akti­viert ist.

Für die Zahlung der Gebühren verlangen die Zulassungs­stellen, dass Sie an einem elektronischen Bezahl­verfahren teilnehmen wie beispiels­weise Paypal, Giropay oder Kreditkarte. Die Kosten für die Online-Zulassung liegen zwischen 12,80 Euro und 14,90 Euro je nach Art der Zulassung.

Schritt 4: Mit dem vorläufigen Zulassungs­nach­weis losfahren

Nach der Zahlung steht der elektronische Zulassungs­bescheid und ein vorläufiger Zulassungs­nach­weis zum Download bereit. Zum Abrufen der Dokumente haben Sie 30 Minuten Zeit. Rufen Sie in dieser Zeit die Dokumente nicht ab, ist eine sofortige Inbetrieb­nahme nicht mehr möglich. Mit dem vorläufigen Zulassungs­nach­weis können Sie direkt losfahren. Drucken Sie dafür die vorläufige Zulassung aus und platzieren Sie sie gut sicht­bar hinter der Wind­schutz­scheibe.

Sie erhalten im Anschluss von Ihrer Kfz-Zulassungs­stelle neben den Zulassungs­papieren auch einen Bogen mit den Plaketten (sogenannter Plaketten­träger) per Post. Er beinhaltet die beiden Zulassungs­plaketten und die HU-Plakette. Achtung: Der vorläufige Nach­weis gilt nur maximal 10 Tage, beziehungs­weise bis Sie die Zulassungs­papiere und den Plaketten­träger von der Behörde erhalten haben. Bringen Sie die Plaketten an Ihren Kenn­zeichen an, sobald Sie diese erhalten haben.