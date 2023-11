Schritt 2

Fordern Sie über das Kundenportal Ihres aktuellen oder zukünftigen Mobil­funkanbieters die eSim-Daten an. In der Regel müssen Sie zunächst einen Tarif wählen und bekommen dann die Option „eSim“ ange­zeigt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, wird Ihnen ein QR-Code zur Verfügung gestellt. Teils erscheint dieser direkt auf dem Bild­schirm, teils verschi­cken Anbieter die geforderten Daten per E-Mail oder Brief. Wer eine App seines Mobil­funkanbieters auf dem Handy installiert hat, kann oft auch dort direkt eine eSim anfordern.