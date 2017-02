Wer ein Gewächs­haus bauen möchte, sollte sich beim Bau- oder Kataster­amt erkundigen: Je nach Größe und Abstand zum Nach­barn muss es das Vorhaben genehmigen. Mehr als drei Meter Abstand sind in der Regel unkritisch. Das kann aber je nach Bundes­land variieren. Umfassenden Rat fürs Gärtnern in Treibhäusern finden Sie in unserem Garten-Ratgeber Das große Gewächshausbuch. Er hat 192 Seiten und ist für 24,90 Euro im test.de-Shop erhältlich.