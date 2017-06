Im Klein­gedruckten erfolgt der Hinweis, dass möglicher­weise später zusätzliche Fragen in Text­form gestellt werden. Die Identität des Kunden klärt Getsurance anhand des Bank­kontos des Interes­senten. Die Police wird nicht per Post, sondern als PDF per E-Mail zuge­schickt. „Wir arbeiten derzeit an einem Login-Bereich, in dem Kunden ihre Police und andere Dokumente zu ihrer Versicherung anzeigen und herunter­laden können“, sagt Dr. Victor Becher, Mitgründer von Getsurance.

„Job Comfort“: Für Kunden mit psychischer Vorerkrankung

Es ist sinn­voll, sich schon in jungen Jahren um den Berufs­unfähigkeits­schutz zu kümmern. Je gesünder jemand ist, um so einfacher ist es, einen guten Vertrag zu erhalten. Psychische Vorerkrankungen sind regel­mäßig eine Hürde für den Vertrags­schluss. Schon eine psycho­logische Beratung in einer Examens­krise kann dazu führen, dass ein Versicherer den Interes­senten nicht akzeptiert. Viele Versicherer bieten betroffenen Antrag­stel­lern dann zum Beispiel eine Unfall­versicherung an, aber keinen Berufs­unfähigkeits­schutz. Einige Vermittler empfehlen, in einigen Jahren wieder­zukommen. Meistens müssen mindestens fünf Jahre ohne weitere Behand­lung vergangen sein, bis ein Vertrags­abschluss infrage kommt. Für diese Zielgruppe bietet Getsurance die Variante „Job Comfort“ an. Bei diesem Tarif leistet der Versicherer allerdings nicht, wenn die Berufs­unfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung eintritt. Der Gesetz­geber definiert Berufs­unfähigkeit hingegen anders: „Berufs­unfähig ist, wer seinen zuletzt ausgeübten Beruf, so wie er ohne gesundheitliche Beein­trächtigung ausgestaltet war, infolge Krankheit, Körperverletzung oder mehr als alters­entsprechendem Kräfte­verfall ganz oder teil­weise voraus­sicht­lich auf Dauer nicht mehr ausüben kann“ ( §172 Versicherungsvertragsgesetz). Demnach sind alle Krankheiten als Ursache für eine Berufs­unfähigkeit anerkannt.