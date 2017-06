34 Prozent der Männer pflegen ihre Gesichts­haut mindestens einmal in der Woche mit einer Gesichts­creme. Doch welche nehmen? Die Auswahl ist groß: Discounter und Drogeriemärkte bieten spezielle Pfle­gecremes schon für wenige Euro, in Apotheken und Parfümerien müssen schön­heits­bewusste Männer schon deutlich mehr hinlegen: 80 Euro pro 100 Milliliter verlangt beispiels­weise Clarins für seinen Men Baume Super Hydratant Feuchtig­keits-Balsam. Aber ist die Pfle­gecreme ihr Geld auch wert – oder kann Mann getrost güns­tige Discounterware kaufen? Das zeigt unser Test von 12 Gesichts­cremes für Männer, darunter bekannte Marken wie Nivea und L′Oréal, Discounterware von Aldi und Lidl, aber auch Naturkosmetik­produkte von Weleda und dm.

Gesichts­cremes sollten der Nase schmeicheln. Ihr Geruch spielt eine wichtige Rolle dafür, ob Mann sie gern verwendet. Wir haben diesen Punkt zwar nicht bewertet, unsere Probanden aber dazu befragt. Der Duft der beiden Naturkosmetik­produkte im Test über­zeugte einige Probanden nicht. Das Problem: Zertifizierte Naturkosmetik­hersteller dürfen synthetische Duft­stoffe grund­sätzlich nicht einsetzen. An die sind viele Verbraucher aber gewöhnt und empfinden sie als angenehm. Naturkosmetik ist statt­dessen mit natürlichen Substanzen wie ätherischen Ölen parfümiert. Deshalb riechen diese Cremes oft anders als konventionell hergestellte. Nicht allen Nasen gefällt das auf Anhieb, viele gewöhnen sich aber daran.

Männer­haut braucht vor allem Feuchtig­keit

Pfle­gepro­dukte für Männer kommen häufig als leichte Gele oder Fluids daher. Der Grund dafür: Bei Männern ist die Haut in der Regel etwas robuster als bei Frauen, auch die Talgdrüsen sind aktiver. Männer­haut braucht deshalb statt fett­reicher Pflege vor allem Feuchtig­keit. In ihrem Aufbau ist die Haut von Männern und Frauen grund­sätzlich gleich. In Sachen Pflege stellt sie aber andere Ansprüche.

(1) Oberhaut und Lederhaut. Beide sind bei Männern meist dicker als bei Frauen. Doch auch die robustere Männer­haut benötigt Pflege und Schutz vor schädigender UV-Strahlung.

(2) Talgdrüse. Bei Männern sind die Talgdrüsen in der Regel aktiver als bei Frauen. Statt fett­reicher Cremes braucht typische Männer­haut deshalb eher Feuchtig­keits­pflege.

(3) Unterhaut. Das Bindegewebe von Männern ist meist stärker ausgeprägt und widerstands­fähiger als bei Frauen. Für beide Geschlechter gilt: Mit Sport und gesunder Ernährung lässt sich diese Schicht eher beein­flussen als mit Kosmetik.

