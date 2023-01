Selbst­ständige und Freiberufler können als freiwil­lige Mitglieder in in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sein. In jungen Jahren ist die private Krankenversicherung (PKV) zwar attraktiv, weil sie höhere Leistungen zu oft güns­tigeren Beiträgen bietet – doch wer stark schwankende oder dauer­haft geringe Einkünfte hat, ist mit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) besser dran, um die Kosten der Kranken­versicherung dauer­haft gut aufbringen zu können.

Vor allem für Gering­verdiener sinn­voll Die Entscheidung treffen Menschen, wenn sie sich selbst­ständig machen – später ist eine Rück­kehr in die gesetzliche Kasse nicht ohne weiteres möglich. Die Stiftung Warentest bietet deshalb eine Entscheidungs­hilfe zum Thema Gesetzlich oder privat versichern? Eine Ausnahme gibt es für Menschen, die einen künst­lerischen oder publizistischen Beruf haupt­beruflich selbst­ständig ausüben. Sie sind gesetzlich pflicht­versichert, und zwar über die Künstlersozialkasse. Tipp: Sie wollen sich privat kranken­versichern? Passende Policen finden Sie mit unserem Vergleich Private Krankenversicherung.