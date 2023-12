Alle 71 Krankenkassen sind mit ihren Beitrags­sätzen in unserem Krankenkassenvergleich enthalten. Für 2024 können wir derzeit folgende Aussagen treffen:

Sparen durch Wechsel

Durch einen Wechsel zu einer güns­tigen Krankenkasse lässt sich viel Geld sparen. Je nach Einkommen ist die Ersparnis unterschiedlich hoch. Verdient jemand etwa 3 000 Euro im Monat, liegt sie bei rund 220 Euro im Jahr, wenn der Versicherte von einer teuren Kasse mit 2,20 Prozent Zusatz­beitrag zu einer güns­tigen Kasse mit 0,98 Prozent wechselt. Gutverdiener mit einem Gehalt von 5 175 Euro (Beitrags­bemessungs­grenze 2024, Einkünfte, die über der Grenze liegen, sind beitrags­frei) oder mehr, sparen rund 380 Euro im Jahr. Wichtig: Bei Selbst­ständigen verdoppelt sich die Ersparnis, da sie die Beiträge voll­ständig allein aufbringen. Sonst teilen sich Arbeitnehmer und Arbeit­geber die Beiträge je zur Hälfte.

Tipp: Sie finden die neuen Beitrags­sätze in unserem Krankenkassenvergleich. Dieser wird fort­laufend aktualisiert. Wichtig: Wechseln Sie erst, wenn sie wissen, was Sie bei der neuen Krankenkasse im kommenden Jahr an Beitrag zahlen.