Gesetzliche Krankenkassen Steigen die Beiträge 2023?

Aktuelle Situation

Beitrags­steigerungen von mehr als 80 Euro im Jahr durch die Anhebung der Zusatz­beiträge um 0,3 Prozent­punkte – das können Versicherte derzeit in vielen Medien lesen. Doch ganz so einfach ist es nicht. Wir erklären, was auf Versicherte zukommen kann.