Gesetzliche Krankenkasse: Die beste Kasse für Sie

Auch wenn die Beiträge der meisten Kassen erst einmal stabil bleiben: Ein wenig Spielraum haben Versicherte immer noch. Es gibt besonders preisgüns­tige Kassen. Ein Wechsel zu diesen kann bis zu einigen hundert Euro Beitrags­ersparnis im Jahr bringen. Die Daten­bank zeigt, welche Kassen die nied­rigsten Beitrags­sätze haben. Nach dem Frei­schalten steht Ihnen zudem unser Krankenkassen-Rechner zur Verfügung. Mit ihm können Sie präzise und individuell ermitteln, was Sie im Falle eines Wechsels zu einer bestimmten Kasse sparen würden.

Nach dem Frei­schalten: Daten­bank, Wechsel­rechner, Heft­artikel

Nach dem Kauf und Frei­schalten der Daten­bank haben Sie Zugriff auf sämtliche Informationen zu 75 Krankenkassen. Sie können generell zu jeder Kasse wechseln, die in dem Bundes­land zuständig ist, in dem Sie wohnen oder arbeiten. Klicken Sie einfach auf Ihr Bundes­land und Sie erhalten alle entsprechenden Krankenkassen ange­zeigt. Wenn Sie sich direkt nach dem Frei­schalten kostenlos bei test.de anmelden, können Sie den Produktfinder Krankenkassen vier Wochen lang nutzen. Auch die Artikel der Zeitschrift Finanztest stehen Ihnen im Originallayout als PDF zur Verfügung, darunter auch die aktuelle Unter­suchung aus Finanztest 01/2017. Eine genaue Anleitung zur Benut­zung des Krankenkassen­vergleichs lesen Sie auf der Seite So funktioniert die Datenbank.