Gesetzliche Betreuung Mehr Mitsprache für Betreute

Unser Rat

Absprachen. Als gesetzliche Betreuerin oder Betreuer sollten Sie auch lang­fristige Wünsche mit der betreuten Person bereden. Auf deren Willen kommt es nämlich an. So können Sie im Zweifel in ihrem Sinne entscheiden, etwa bei Gesund­heits­fragen oder der Auswahl eines Pfle­geheims.

Unterstüt­zung. Ehren­amtliche finden wert­volle Hilfe bei Betreuungs­ver­einen. Nutzen Sie entsprechende Angebote zu Fort­bildungen und Gesprächs­runden. Die Vereine beraten kostenlos, beispiels­weise zu Voll­machten, und stehen jedem offen. Einen Verein vor Ort finden Sie über eine Internet­suche oder indem Sie beim Amts­gericht anfragen.