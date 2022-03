Auch neu ist, dass Unternehmer bei den betroffenen Dauer­schuld­verträgen keine längere Kündigungs­frist als einen Monat vertraglich vorsehen dürfen. Bisher betrug diese Frist drei Monate zum Vertrags­ende. Verbraucher können also künftige Verträge bereits mit einer Frist von maximal einem Monat vor Ablauf der Erst­vertrags­lauf­zeit kündigen.

Ein Vertrag im Internet ist schnell geschlossen. Ihn aber wieder zu kündigen, ist meistens wesentlich schwieriger. Nicht selten muss man sich durch mehrere Seiten klicken, um Informationen zur Kündigung zu finden – und am Ende müssen Kundinnen und Kunden womöglich noch auf dem Brief- oder Faxweg kündigen. Ab Juli 2022 ist damit Schluss. Dann ist für Internet­seiten, über die Verbraucher lang laufende Verträge abschließen können, ein Kündigungs­button verpflichtend. Er muss leicht zugäng­lich und gut sicht­bar auf der Internetseite platziert sein.

Zum 1. Oktober 2021 trat bereits der erste Teil des Gesetzes für faire Verbraucher­verträge in Kraft. Seitdem dürfen Firmen in ihren Allgemeinen Geschäfts­bedingungen (AGB) nicht mehr die Abtretung von Geld­ansprüchen ausschließen. Das wird wichtig, wenn Verbraucher und Verbrauche­rinnen etwa Rechts­dienst­leister nutzen, damit diese für sie bei Flugverspätungen Ansprüche für sie durch­setzt und Geld zurück­fordert.

Abschluss von Energieverträgen übers Telefon

Für Strom- und Gaslieferverträge gilt schon seit Oktober 2021: Sie können nicht mehr ausschließ­lich über das Telefon abge­schlossen werden, sondern müssen zusätzlich in Text­form, zum Beispiel per E-Mail, SMS, Brief oder Fax vom Kunden bestätigt werden.