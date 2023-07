Die besten Spül­maschinentabs im Test können es mit fast jedem Schmutz aufnehmen, andere versagen bei bestimmten Schmutz­arten. Landen in Ihrer Spül­maschine besonders häufig gebrauchte Teetassen, Gläser mit Milchhaut, Müsli­schüsseln mit angetrock­neten Haferflocken oder Teller mit Hack­fleisch­resten? Ein Blick in die detaillierten Ergeb­nisse der Stiftung Warentest hilft bei der Suche nach dem besten Spül­maschinentab für Ihren Abwasch.

Im Spül­maschinentabs-Test ließen wir auch vier Öko-Tabs antreten. Sie werben mit natürlichen Inhalts­stoffen und dem Umwelt­siegel Blauer Engel. Machen die Öko-Mittel trotzdem gründlich sauber? Und lohnt es sich, für Marken­produkte mehr Geld auszugeben als für Handels-Eigenmarken? Der Vergleich zahlt sich aus: Finden Sie gute Ökotabs und gute Spül­maschinentabs für wenig Geld.

Welche Mittel wirken am besten gegen Fett, Tee oder Pasta? Was unterscheidet Mono- von Multitabs? Und welche Rolle spielt die Wasser­härte? Die Stiftung Warentest informiert über Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Maschinen­geschirr­spül­mittel.

Vier konventionelle Produkte in diesem Test kassieren schlechte Noten bei der Gewässerbelastung. Der Grund: Sie setzen immer noch auf das umstrittene Silber­schutz­mittel Benzotriazol, kurz BTA. Klär­anlagen können BTA kaum aus dem Wasser filtern. So gelangt das Mittel in die Umwelt, reichert sich im Trink­wasser an und schädigt Fische und andere Wasser­lebewesen. Dabei geht guter Silber­schutz auch ohne BTA, wie fünf Geschirr­spültabs in unserem Test beweisen.

Spül­maschinentabs im Test: Kampf gegen Eigelb und Tee

Um die Reinigungs­kraft der Geschirr­spül­mittel zu testen, setzten unsere Prüfer elf Schmutz­arten ein. Sie bestrichen stapel­weise Teller und Bleche mit Essens­resten wie Hack­fleisch, Pasta oder Eigelb, ließen Milchhaut in Gläsern antrocknen und erzeugten Teer­änder in Tassen. In weiteren Prüfungen beur­teilten sie Kalkbeläge und Flecken oder zählten Wasser­tropfen. Je mehr Tropfen sie registrierten, desto schwächer die Trock­nungs­leistung.

Unsere Prüfer schauten sich auch an, ob die Mittel Schäden an Gläsern, an den Dekoren von Porzellan­tellern oder an Kunst­stoff­schüsseln anrichteten. Ein besonderes Augen­merk galt Silber­löffeln: Kommen sie sauber, glänzend und unbe­schadet aus dem Geschirr­spüler oder sind sie ange­laufen? Lassen sich die Verfärbungen wieder wegpolieren und wenn ja, wie viel Aufwand ist das?

Dürfen Holz­löffel und Edelstahl­messer in den Geschirr­spüler?